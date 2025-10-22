Укр

Россия атаковала 10 областей Украины, много жертв, среди них дети. Собрали все, что известно о последствиях

Новость обновлена 22 октября 2025, 10:48
Последствия прилетов по столице. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Россияне в основном били по энергетике, однако также есть попадания по жилым домам

В ночь на среду, 22 октября, Россия устроила массированный обстрел Украины, в частности, под ударом был Киев и область, где погибли дети. Атаковал враг также энерго- и нефтегазовую инфраструктуру в разных областях.

Что надо знать:

  • Россия всю ночь атаковала Украину – била беспилотниками и ракетами разных видов
  • Основными целями врага были энергетические объекты, однако также под ударами были жилые дома.
  • В Киевской области погибла молодая женщина, младенец и 12-летняя девочка, в Киеве — двое погибших

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что всю ночь и утро работали наши силы ПВО, мобильные огневые группы, экипажи дронов-перехватчиков. Под ударами была в основном энергетика, но есть много попаданий и в жилые дома.

Пожар в Запорожье, попадания в дома в Киеве. Пострадали Киевская, Одесская, Черниговская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Запорожская, Черкасская и Сумская области. На сегодняшний день известно о 17 пострадавших людях. Шесть человек, из них двое детей, к сожалению, погибли,

Владимир Зеленский

Вражескими целями были энергетические объекты Киева, Запорожья, Каменского, Канева, Триполья, Конотопа, Полтавщины, Измаила, Донетчины и Харьковщины. Одна из мониторинговых групп опубликовала карту движения воздушных целей над территорией Украины 22 октября.

По данным мониторингов, враг бил дронами: "Шахедами", "Геранями", "Гарпиями", "Герберами". Также россияне применили ракеты "Искандер", "Кинжал" и, вероятно, Х-59.

Киев

Россия атаковала Киев баллистическими ракетами и беспилотниками. Произошли пожары в нескольких многоэтажках, есть попадание обломков БпЛА по территории предприятия. К сожалению, в результате вражеской атаки в столице погибли два человека, еще пятеро пострадали. Среди раненых – двухлетний ребенок. По состоянию на 09:35 известно о 18 пострадавших киевлянах в результате российской атаки. Четверо из них – дети.

Поврежденная российским ударом квартира в Киеве
Поврежденная квартира
Балконы одного из пострадавших домов после пожара из-за российской атаки
Балконы одного из пострадавших домов после пожара
Последствия атаки РФ на Киев 22 октября
Вынесло не только раму, но ичасть оконного проема
Последствия атаки РФ на Киев 22.10.2025
Пожар возник на верхних этажах
Пожар в Киеве из-за российских обстрелов
Спасатели тушат пожар в многоэтажке из-за российских обстрелов

Киевская область

Ночью и утром под обстрелом оказалось несколько районов Киевской области. В Зазимской общине погибли три человека, среди них — дети, сообщили в ГСЧС. Спасатели проводят поисковые работы и разбирают завалы.

"Пострадала 83-летняя женщина, которую спасатели извлекли из охваченного огнем дома в Броварах. Она была в шоковом состоянии, но жива. В Броварах обломки также вызвали пожар в частном доме и возгорание грузовика с прицепом — все оперативно ликвидировано", — проинформировали спасатели

Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что в селе Погребы Броварского района россияне убили женщину 1987 года рождения, шестимесячного младенца и двенадцатилетнюю девочку. Их тела найдены на месте пожара частного дома, возникшего из-за российских обстрелов. Позже стало известно, что в Броварском районе обломками смертельно травмирован мужчина 1987 года рождения.

Повреждены жилые дома
Повреждены жилые дома
Возникли пожары
Возникли пожары
Спасатели деблокировали тело погибшего человека
Спасатели деблокировали тело погибшего человека

Запорожье

В ночь на 22 октября, россияне также нанесли массированный удар беспилотниками по городу Запорожье. Пострадали 13 человек, среди которых двое детей. Повреждены 15 многоэтажек, частные дома, нежилые помещения в разных районах города.

Одесская область

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщает, что в ночь на 22 октября враг ударил беспилотниками по энергетической и портовой инфраструктуре города Измаил. Возникли возгорания.

Возник пожар
Возник пожар
Спасатели оперативно взялись за ликвидацию
Спасатели оперативно взялись за ликвидацию

К счастью, в результате обстрела обошлось без пострадавших. Энергоснабжение города постепенно восстанавливается, критическая инфраструктура работает на генераторах. В городе развернуты пункты несокрушимости,

Олег Кипер

Сумская область

Ночью 22 октября враг нанес удар по одному из объектов инфраструктуры Сумской общины. Возник масштабный пожар, с первых минут на месте происшествия работали специалисты ГСЧС. Все очаги горения удалось ликвидировать, к счастью, обошлось без пострадавших.

Пожар был очень масштабный
Пожар был очень масштабный
Спасателям удалось ликвидировать возгорание
Спасателям удалось ликвидировать возгорание

