Россия атаковала 10 областей Украины, много жертв, среди них дети. Собрали все, что известно о последствиях

Россияне в основном били по энергетике, однако также есть попадания по жилым домам

В ночь на среду, 22 октября, Россия устроила массированный обстрел Украины, в частности, под ударом был Киев и область, где погибли дети. Атаковал враг также энерго- и нефтегазовую инфраструктуру в разных областях.

Что надо знать:

Россия всю ночь атаковала Украину – била беспилотниками и ракетами разных видов

Основными целями врага были энергетические объекты, однако также под ударами были жилые дома.

В Киевской области погибла молодая женщина, младенец и 12-летняя девочка, в Киеве — двое погибших

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что всю ночь и утро работали наши силы ПВО, мобильные огневые группы, экипажи дронов-перехватчиков. Под ударами была в основном энергетика, но есть много попаданий и в жилые дома.

Пожар в Запорожье, попадания в дома в Киеве. Пострадали Киевская, Одесская, Черниговская, Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Винницкая, Запорожская, Черкасская и Сумская области. На сегодняшний день известно о 17 пострадавших людях. Шесть человек, из них двое детей, к сожалению, погибли, Владимир Зеленский

Вражескими целями были энергетические объекты Киева, Запорожья, Каменского, Канева, Триполья, Конотопа, Полтавщины, Измаила, Донетчины и Харьковщины. Одна из мониторинговых групп опубликовала карту движения воздушных целей над территорией Украины 22 октября.

По данным мониторингов, враг бил дронами: "Шахедами", "Геранями", "Гарпиями", "Герберами". Также россияне применили ракеты "Искандер", "Кинжал" и, вероятно, Х-59.

Киев

Россия атаковала Киев баллистическими ракетами и беспилотниками. Произошли пожары в нескольких многоэтажках, есть попадание обломков БпЛА по территории предприятия. К сожалению, в результате вражеской атаки в столице погибли два человека, еще пятеро пострадали. Среди раненых – двухлетний ребенок. По состоянию на 09:35 известно о 18 пострадавших киевлянах в результате российской атаки. Четверо из них – дети.

Поврежденная квартира

Балконы одного из пострадавших домов после пожара

Вынесло не только раму, но ичасть оконного проема

Пожар возник на верхних этажах

Спасатели тушат пожар в многоэтажке из-за российских обстрелов

Киевская область

Ночью и утром под обстрелом оказалось несколько районов Киевской области. В Зазимской общине погибли три человека, среди них — дети, сообщили в ГСЧС. Спасатели проводят поисковые работы и разбирают завалы.

"Пострадала 83-летняя женщина, которую спасатели извлекли из охваченного огнем дома в Броварах. Она была в шоковом состоянии, но жива. В Броварах обломки также вызвали пожар в частном доме и возгорание грузовика с прицепом — все оперативно ликвидировано", — проинформировали спасатели

Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что в селе Погребы Броварского района россияне убили женщину 1987 года рождения, шестимесячного младенца и двенадцатилетнюю девочку. Их тела найдены на месте пожара частного дома, возникшего из-за российских обстрелов. Позже стало известно, что в Броварском районе обломками смертельно травмирован мужчина 1987 года рождения.

Повреждены жилые дома

Возникли пожары

Спасатели деблокировали тело погибшего человека

Запорожье

В ночь на 22 октября, россияне также нанесли массированный удар беспилотниками по городу Запорожье. Пострадали 13 человек, среди которых двое детей. Повреждены 15 многоэтажек, частные дома, нежилые помещения в разных районах города.

Одесская область

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщает, что в ночь на 22 октября враг ударил беспилотниками по энергетической и портовой инфраструктуре города Измаил. Возникли возгорания.

Возник пожар

Спасатели оперативно взялись за ликвидацию

К счастью, в результате обстрела обошлось без пострадавших. Энергоснабжение города постепенно восстанавливается, критическая инфраструктура работает на генераторах. В городе развернуты пункты несокрушимости, Олег Кипер

Сумская область

Ночью 22 октября враг нанес удар по одному из объектов инфраструктуры Сумской общины. Возник масштабный пожар, с первых минут на месте происшествия работали специалисты ГСЧС. Все очаги горения удалось ликвидировать, к счастью, обошлось без пострадавших.

Пожар был очень масштабный

Спасателям удалось ликвидировать возгорание

