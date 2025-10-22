Росія атакувала 10 областей України, багато жертв, серед них діти. Зібрали все, що відомо про наслідки

Росіяни здебільшого били по енергетиці, проте також є влучання у житлові будинки

В ніч на середу, 22 жовтня, Росія влаштувала масований обстріл України, зокрема під ударом був Київ та область, де загинули діти. Атакував ворог також енерго- та нафтогазову інфраструктуру в різних областях.

Що треба знати:

Росія всю ніч атакувала Україну — била безпілотниками та ракетами різних видів

Основними цілями ворога були енергетичні об'єкти, проте також під ударами були житлові будинки

На Київщині загинула молода жінка, немовлятко та 12-річна дівчинка, у Києві — двоє загиблих

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що всю ніч і ранок працювали наші сили ППО, мобільні вогневі групи, екіпажі дронів-перехоплювачів. Під ударами була в основному енергетика, але є багато влучань і в житлові будинки.

Пожежі в Запоріжжі, влучання в будинки в Києві. Постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області. Станом на зараз відомо про 17 постраждалих людей. Шестеро людей, з них двоє дітей, на жаль, загинули, Володимир Зеленський

Ворожими цілями були енергетичні об'єкти Києва, Запоріжжя, Кам'янського, Каніва, Трипілля, Конотопа, Полтавщини, Ізмаїла, Донеччини та Харківщини. Одна з моніторингових груп опублікувала карту руху повітряних цілей над територією України 22 жовтня.

За даними моніторингів, ворог бив дронами: "Шахедами", "Геранями", "Гарпіями", "Герберами". Також росіяни застосували ракети "Іскандер", "Кинджал" та, ймовірно, Х-59.

Київ

Росія атакувала Київ балістичними ракетами та безпілотниками. Сталися пожежі у кількох багатоповерхівках, є влучання уламків БпЛА по території підприємства. На жаль, внаслідок ворожої атаки у столиці загинули двоє людей, ще пʼятеро постраждали. Серед поранених — дворічна дитина. Станом на 09:35 відомо про 18 постраждалих киян внаслідок російської атаки. Четверо з них — діти.

Один з будинків, де була пожежа

Винесло не лише раму, але й фрагмент стіни

Пошкоджена квартира

Рятувальники гасять пожежу у багатоповерхівці через російський обстріл

Київська область

Вночі та зранку під обстрілом опинилися кілька районів Київщини. У Зазимській громаді загинули троє людей, серед них — діти, повідомили у ДСНС. Рятувальники проводять пошукові роботи та розбирають завали.

"Постраждала 83-річна жінка, яку рятувальники дістали з охопленого вогнем будинку у Броварах. Вона була у шоковому стані, але жива. У Броварах уламки також спричинили пожежу в приватному будинку та загоряння вантажівки з причепом — усе оперативно ліквідовано", — поінформували рятувальники

Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що у селі Погреби Броварського району росіяни вбили жінку 1987 року народження, шестимісячне немовля та дванадцятирічну дівчинку. Їх тіла знайдені на місці пожежі приватного будинку, що виникла через російський обстріл. Пізніше стало відомо, що у Броварському районі уламками смертельно травмовано чоловіка 1987 року народження.

Пошкоджено житлові будинки

Виникли пожежі

Рятувальники деблокували тіло загиблої людини

Запоріжжя

В ніч на 22 жовтня, росіяни також завдали масованого удару безпілотниками по місту Запоріжжя. Постраждало 13 людей, серед яких двоє дітей. Пошкоджено 15 багатоповерхівок, приватні оселі, нежитлові приміщення в різних районах міста.

Одеська область

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер інформує, що в ніч на 22 жовтня ворог вдарив безпілотниками по енергетичній та портовій інфраструктурі міста Ізмаїл. Виникли займання.

Виникла пожежа

Рятувальники оперативно взялися за ліквідацію

На щастя, внаслідок обстрілу обійшлося без постраждалих. Енергопостачання міста поступово відновлюється, критична інфраструктура працює на генераторах. В місті розгорнуті пункти незламності, Олег Кіпер

Сумська область

Вночі 22 жовтня ворог завдав удару по одному з об’єктів інфраструктури Сумської громади. Виникла масштабна пожежа, з перших хвилин на місці події працювали фахівці ДСНС. Всі осередки горіння вдалося ліквідувати, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Пожежа була дуже масштабна

Рятувальникам вдалося ліквідувати займання

