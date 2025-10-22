Укр

Из-за ночной атаки на Запорожье пострадали дети. Детали, фото и видео разрушений

Елена Руденко
Новость обновлена 22 октября 2025, 08:06
Спасатели оперативно прибыли на места. Фото Коллаж "Телеграф"

Враг продолжает ночной террор Украины

В ночь на среду, 22 октября, россияне нанесли массированный удар беспилотникам по городу Запорожье. Пострадали 13 человек, среди которых двое детей.

Что нужно знать:

  • Ночью и с утра враг устроил массированный обстрел, под ударом был Киев, Запорожье и другие населенные пункты
  • В Запорожье повреждены 15 жилых многоэтажек, возникли пожары
  • Пострадали 13 жителей, в том числе двое детей
Запорожье, последствия атаки РФ
Спасатели на месте попаданий
Людей эвакуировали из пострадавшего от российского обстрела дома в Запорожье
Людей эвакуировали
Разрушения в одной из квартир из-за атаки РФ
Разрушения в одной из квартир

Об этом сообщил глава Запорожской ОВ Иван Федоров. Повреждены 15 многоэтажек, частные дома, нежилые помещения в разных районах города.

В ГСЧС уточнили последствия ночной атаки на Запорожье. Возникло несколько пожаров:

  • горели балконы на четвертом этаже жилого дома (100 кв.м);
  • занялись четыре балкона в пятиэтажке (60 кв.м);
  • произошло возгорание кровли многоэтажного дома, пожар ликвидирован
Пожар из-за атаки РФ в Запорожье
Спасатели тушат пожар
Возгорание в одной из квартир из-за атаки России на Запорожье
Возгорание в одной из квартир
Людей вывели из поврежденного дома
Людей вывели из поврежденного дома

Часть жителей без электроснабжения

Из-за ночной вражеской атаки без электроснабжения остались около 2000 человек, проинформировал Федоров. Как только разрешит ситуация безопасности, начнутся работы по ликвидации последствий.

Как сообщал "Телеграф", минувшей ночью и утром Россия нанесла массированный удар по Киеву баллистическими ракетами и дронами. Возникли пожары в многоэтажках, известно о двух погибших людях.

