Из-за ночной атаки на Запорожье пострадали дети. Детали, фото и видео разрушений

Враг продолжает ночной террор Украины

В ночь на среду, 22 октября, россияне нанесли массированный удар беспилотникам по городу Запорожье. Пострадали 13 человек, среди которых двое детей.

Что нужно знать:

Ночью и с утра враг устроил массированный обстрел, под ударом был Киев, Запорожье и другие населенные пункты

В Запорожье повреждены 15 жилых многоэтажек, возникли пожары

Пострадали 13 жителей, в том числе двое детей

Спасатели на месте попаданий

Людей эвакуировали

Разрушения в одной из квартир

Об этом сообщил глава Запорожской ОВ Иван Федоров. Повреждены 15 многоэтажек, частные дома, нежилые помещения в разных районах города.

В ГСЧС уточнили последствия ночной атаки на Запорожье. Возникло несколько пожаров:

горели балконы на четвертом этаже жилого дома (100 кв.м);

занялись четыре балкона в пятиэтажке (60 кв.м);

произошло возгорание кровли многоэтажного дома, пожар ликвидирован

Спасатели тушат пожар

Возгорание в одной из квартир

Людей вывели из поврежденного дома

Часть жителей без электроснабжения

Из-за ночной вражеской атаки без электроснабжения остались около 2000 человек, проинформировал Федоров. Как только разрешит ситуация безопасности, начнутся работы по ликвидации последствий.

Как сообщал "Телеграф", минувшей ночью и утром Россия нанесла массированный удар по Киеву баллистическими ракетами и дронами. Возникли пожары в многоэтажках, известно о двух погибших людях.