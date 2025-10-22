Из-за ночной атаки на Запорожье пострадали дети. Детали, фото и видео разрушений
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Враг продолжает ночной террор Украины
В ночь на среду, 22 октября, россияне нанесли массированный удар беспилотникам по городу Запорожье. Пострадали 13 человек, среди которых двое детей.
Что нужно знать:
- Ночью и с утра враг устроил массированный обстрел, под ударом был Киев, Запорожье и другие населенные пункты
- В Запорожье повреждены 15 жилых многоэтажек, возникли пожары
- Пострадали 13 жителей, в том числе двое детей
Об этом сообщил глава Запорожской ОВ Иван Федоров. Повреждены 15 многоэтажек, частные дома, нежилые помещения в разных районах города.
В ГСЧС уточнили последствия ночной атаки на Запорожье. Возникло несколько пожаров:
- горели балконы на четвертом этаже жилого дома (100 кв.м);
- занялись четыре балкона в пятиэтажке (60 кв.м);
- произошло возгорание кровли многоэтажного дома, пожар ликвидирован
Часть жителей без электроснабжения
Из-за ночной вражеской атаки без электроснабжения остались около 2000 человек, проинформировал Федоров. Как только разрешит ситуация безопасности, начнутся работы по ликвидации последствий.
Как сообщал "Телеграф", минувшей ночью и утром Россия нанесла массированный удар по Киеву баллистическими ракетами и дронами. Возникли пожары в многоэтажках, известно о двух погибших людях.