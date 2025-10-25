В Киеве на фоне угрозы "Орешника" раздались взрывы: есть пожары и пострадавшие

Атака на столицу баллистики совпала с объявлением тревоги из-за "Орешника"

Российские оккупанты ночью 25 октября атаковали Киев баллистическими ракетами. Взрывы раздались на фоне того, что по всей Украине была объявлена угроза пуска россиянами баллистических ракет средней дальности (БРСД) "Орешник" или РС-26 "Рубеж".

Пожар возник в двух районах столицы

Четверо человек пострадали

Перед взрывами объявляли угрозу пусков БРСД из района полигона "Капустин Яр"

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, над городом раздались взрывы. Возникло несколько пожаров в двух районах столицы — Днепровском и Деснянском. На место выехали экстренные службы. Есть пострадавшие.

"Вызовы медиков в Днепровский и Деснянский районы города. Пожары в Дарницком и Деснянском районах. Предварительно горит нежилая застройка и автомобили. Повреждены окна в жилом доме. Четверо пострадавших в столице. Двух из них медики госпитализировали", — написал он в сообщении.

Руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко подтвердил, что на левом берегу в нескольких локациях возникли пожары. По его словам, по вражеской цели (или целям) отработала противовоздушная оборона.

"Фиксируем информацию о повреждениях в жилой зоне в Днепровском районе и пострадавших. Предварительно, в результате атаки есть выбитые окна, изуродованные автомобили, воронки во дворе жилого дома. По состоянию на данный момент четверо граждан с легкими травмами обратились к врачам. Службы работают над ликвидацией последствий в соответствии с инструкциями. В настоящее время идет локализация пожаров на нескольких локациях на левом берегу", — написал он.

При этом за несколько минут до взрывов мониторинговые каналы сообщили об угрозе пусков баллистических ракет большой дальности с полигона "Капустин Яр" Астраханской области России. При этом известно, что оккупанты проводят учения своей ядерной триады, в рамках которых были запланированы пуски "Орешников" и "Рубежей".

Напомним, что Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Александр Сырский заявил, что Украина сейчас не имеет систем, способных перехватывать российскую баллистическую ракету "Орешник". О том, какие системы способны ему противостоять и какие страны их имеют, рассказал военный эксперт Петр Черник.