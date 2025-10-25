Кількість постраждалих від російського удару по Києву зросла. Пошкоджений дитячий садок

Атака на столицю балістикою збіглася з оголошенням тривоги через "Орєшнік"

Російські окупанти вночі 25 жовтня атакували Київ балістичними ракетами. Вибухи пролунали на тлі того, що по всій Україні було оголошено загрозу пуску росіянами балістичних ракет середньої дальності (БРСД) "Орєшнік" або РС-26 "Рубіж".

Пожежі виникли у двох районах столиці

Восьмеро людей постраждали

Перед вибухами оголошували загрозу пусків БРСД з району полігону "Капустин Яр"

6:20 Кількість постраждалих збільшилася до восьми людей, — Віталій Кличко. Троє з них госпіталізовані. В нежитловій забудові в Деснянському та Дарницькому районах виникли сильні пожежі. Крім того, внаслідок російської атаки постраждав дитячий садочок в Дніпровському районі.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, над містом пролунали вибухи. Виникло кілька пожеж у двох районах столиці — Дніпровському та Деснянському. На місце виїхали екстрені служби. Є постраждалі.

"Виклики медиків у Дніпровський та Деснянський райони міста. Пожежі в Дарницькому й Деснянському районах. Попередньо, палає нежитлова забудова та автомобілі. Пошкоджені вікна в житловому будинку. Четверо постраждалих у столиці. Двох із них медики госпіталізували", — написав він у повідомленні.

Керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив, що на лівому березі в кількох локаціях виникли пожежі. За його словами, по ворожій цілі (або цілях) відпрацювала протиповітряна оборона.

"Фіксуємо інформацію про пошкодження в житловій зоні в Дніпровському районі та постраждалих. Попередньо, внаслідок атаки є вибиті вікна, понівечені автівки, вирва у дворі житлового будинку. Станом на зараз четверо громадян з легкими травмами звернулася до лікарів. Служби працюють над ліквідацією наслідків відповідно до інструкцій. Наразі триває локалізація пожеж на кількох локаціях на лівому березі", — написав він.

При цьому за кілька хвилин до вибухів моніторингові канали повідомили про загрозу пусків балістичних ракет великої дальності з полігону "Капустин Яр" Астраханської області Росії. При цьому відомо, що окупанти проводять навчання своєї ядерної тріади, в рамках яких були заплановані пуски "Орєшніків" та "Рубежів".

Нагадаємо, що Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський заявив, що Україна зараз не має систем, здатних перехоплювати російську балістичну ракету "Орєшнік". Про те, які системи здатні йому протистояти, та які країни їх мають, розповів військовий експерт Петро Черник.