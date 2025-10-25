Чергова провокація? Росіяни звинуватили ЗСУ в ударі по дамбі в Бєлгородській області (фото)

Україна не підтверджувала причетність до удару по дамбі, попри заяви росіян про обстріл

Російські ЗМІ заявили про нібито обстріл Збройними силами України дамби Бєлгородського водосховища в Бєлгородській області. Цілісність гідротехнічної споруди не порушено, але вона має серйозні пошкодження. Україна офіційно не підтверджувала обстріл.

Що треба знати:

Росіяни заявили про нібито удар ракетами з HIMARS

На опублікованих фото немає слідів ракетної атаки — максимум, удари дронами, або обстріл зі звичайної артилерії

Ситуація виглядає, як провокація росіян, спрямована на виправдання терактів проти українських ГЕС

За даними з російських ЗМІ, українські військові нібито уразили дамбу аж трьома ракетами з системи M142 HIMARS. Як "докази", вони публікують фотографії пошкоджень дамби. Хоча характер пошкоджень дозволяє казати хіба що про дронову атаку, а не про ракетний обстріл — або максимум обстріл зі звичайної ствольної артилерії, якої багато у російських окупантів.

Також російські ЗМІ заявили, що "ракетним ударом" було пошкоджено декілька будівель з технічним обладнанням та підйомні механізми одного зі спускних шлюзів. Також пошкоджень зазнав гребінь дамби. Попередньо, обійшлося без загиблих, двоє росіян постраждали — співробітник об'єкта та росгвардієць, який охороняв будівлі. В обох зафіксовано осколкові ураження.

При цьому Бєлгородське водосховище та розташована на ньому дамба, будування якої завершилося у 1985 році, не мають жодного значення для енергетики або промисловості. Гідровузол на водосховищі практично не використовується за призначенням. Постачання питної води до міста з водосховища не ведеться через те, що вода там належить до 3 класу (помірно забруднена).

Саме водосховище використовується, як рекреаційний об'єкт. Тому поки що заяви росіян про "обстріл дамби ЗСУ" виглядають, як чергова російська провокація та спроба заздалегідь виправдати подальші терористичні акти проти української гідроенергетики.

Нагадаємо, що це не перший удар по Бєлгородській області Росії. Раніше ввечері 5 жовтня в місті стався масштабний блекаут — світло зникло у низці районів російського міста та у деяких обласних населених пунктах внаслідок вибухів на ТЕЦ. Без світла залишилися десятки тисяч росіян. А до цього 28 вересня точним "ракетним ударом" було виведено з ладу Бєлгородську ТЕЦ та підстанцію. Повернути світло у місто та приміські населені пункти росіянам вдалось тільки 30 вересня.

Росія атакує українські ГЕС

Тим часом російські окупанти планують влаштувати блекаут в Україні, розбалансувавши енергетичну систему терактами. Мішенню ворога стали в основному гідроелектростанції — як інструмент балансування попиту на електрику. Проте сама ймовірність блекауту буде залежати від масштабів пошкодження енергетичної інфраструктури — та від того, наскільки ефективною буде протиповітряна оборона.

Докладніше про спроби російських окупантів вибити українські гідроелектростанції читайте в матеріалі "Телеграфа" "Росія хоче занурити Україну в суцільну темряву. Що означає нова тактика ударів по ГЕС і чи є загроза потопів".