Очередная провокация? Россияне обвинили ВСУ в ударе по дамбе в Белгородской области (фото)

Украина не подтверждала причастность к удару по дамбе, несмотря на заявления россиян об обстреле

Российские СМИ заявили о якобы обстреле Вооруженными силами Украины дамбы Белгородского водохранилища в Белгородской области. Целостность гидротехнического сооружения не нарушена, но она имеет серьезные повреждения. Украина официально не подтверждала обстрелы.

Що треба знати:

Росіяни заявили про нібито удар ракетами з HIMARS

На опублікованих фото немає слідів ракетної атаки — максимум, удари дронами, або обстріл зі звичайної артилерії

Ситуація виглядає, як провокація росіян, спрямована на виправдання терактів проти українських ГЕС

По данным из российских СМИ, украинские военные якобы поразили дамбу тремя ракетами системы M142 HIMARS. Как "доказательства", россияне публикуют фотографии повреждений дамбы. Хотя характер повреждений позволяет говорить разве что о дроновой атаке, а не о ракетном обстреле — или максимум обстреле из обычной ствольной артиллерии, которой много у российских оккупантов.

Также российские СМИ заявили, что "ракетным ударом" были повреждены несколько зданий с техническим оборудованием и подъемные механизмы одного из спускных шлюзов. Также повреждения получил гребень дамбы. Предварительно обошлось без погибших, двое россиян пострадали — сотрудник объекта и охранявший здания росгвардеец. У обоих зафиксированы осколочные ранения.

При этом Белгородское водохранилище и расположенная на нем дамба, строительство которой завершилось в 1985 году, не имеют никакого значения для энергетики или промышленности. Гидроузел на водохранилище практически не используется по назначению. Снабжение питьевой воды города из водохранилища не ведется из-за того, что вода там относится к 3-му классу (умеренно-загрязненная).

Само водохранилище используется как рекреационный объект. Поэтому пока что заявления россиян об "обстреле дамбы ВСУ" выглядят как очередная российская провокация и попытка заранее оправдать дальнейшие террористические акты против украинской гидроэнергетики.

Это не первый удар по Белгородской области России. Ранее вечером 5 октября в городе произошел масштабный блэкаут — свет исчез в ряде районов российского города и в некоторых областных населенных пунктах в результате взрывов на ТЭЦ. Без света остались десятки тысяч россиян. А до этого 28 сентября точным "ракетным ударом" была выведена из строя Белгородская ТЭЦ и подстанция. Вернуть свет в город и пригородные населенные пункты россиянам удалось только 30 сентября.

Россия атакует украинские ГЭС

Тем временем российские оккупанты планируют устроить блэкаут в Украине, разбалансировав энергетическую систему терактами. Мишенью врага стали в основном гидроэлектростанции – как инструмент балансировки спроса на электричество. Однако сама вероятность блэкаута будет зависеть от масштабов повреждения энергетической инфраструктуры — и от того, насколько эффективна противовоздушная оборона.

Подробнее про попытки российских оккупантов выбить украинские гидроэлектростанции читайте в материале "Телеграфа" "Россия хочет погрузить Украину в полный мрак. Что означает новая тактика ударов по ГЭС и есть ли угроза потопов".