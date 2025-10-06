Белгород в темноте: удар по ТЭЦ оставил без света десятки тысяч россиян

Губернатор Белгородской области признал сильные повреждения ТЭЦ

Десятки тысяч жителей Белгорода и области остались без света в результате уничтожения подстанции "Луч" вечером 5 октября. Россияне пытаются исправить повреждения и вернуть свет в город и населённые пункты региона.

Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он пожаловался, что в результате выведения из строя подстанции полностью или частично нет электроснабжения в семи муниципальных образованиях. Около 40 тысяч россиян остались без света.

"Все аварийные бригады находятся на месте и выполняют все необходимые работы, чтобы подключить жилые дома, социальные объекты, коммерческие предприятия, чтобы у нас завтра все восстановительные работы были завершены. Объем работ должен быть большим", — признал Гладков.

Напомним, что в Белгороде вечером 5 октября произошел масштабный блэкаут — свет исчез в ряде районов российского города и некоторых областных населенных пунктах. Россияне уже заявили о якобы "ракетном ударе" со стороны Украины. Якобы "в ответ" россияне устроили очередной дроновый теракт в Харькове. А до этого 28 сентября точным "ракетным ударом" была выведена из строя Белгородская ТЭЦ и подстанция. Вернуть свет в город и пригородные населенные пункты россиянам удалось только 30 сентября.

Также в Брянской области России ночью с 5 на 6 октября было громко в Клинцах. Но для разнообразия вместо традиционного уничтожения нефтебаз в Клинцах была атакована местная ТЭЦ. Предварительно были поражены распределительные мощности ТЭЦ, что могло повлечь за собой отключение электроэнергии в Клинцах.