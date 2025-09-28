Россияне атаковали Украину ракетами и дронами: какие города под угрозой (обновляется)

Оккупанты снова атакуют Украину ракетами и дронами

Российские оккупанты устроили в ночь на 28 сентября очередную массированную комбинированную атаку на Украину. Враг задействовал ударные беспилотники и дроны-имитаторы, поднял в небо остатки стратегической авиации, которые еще могут летать — всего шесть Ту-95МС и два Ту-160 с ракетами Х-101. Также оккупанты поднимали МиГ-31К и запускали аэробаллистические ракеты "Кинжал".

(обновляется)

06:10 Зафиксировано еще два "Калибра" в сторону Запорожья. Одна Х-101 возле Гайсина. Остатки Х-101 в Черкасской области изменили курс в сторону Белой Церкви.

06:05 Вылезли еще две крылатые ракеты курсом на пригород Киева (Васильков). Большинство других ракет в Черкасской области.

06:00 Противовоздушная оборона ликвидировала Х-101, которые пытались атаковать Киев, также "отминусованы" вражеские "Калибры". Число других ракет также уменьшилось. Тем временем Польша подняла авиацию из-за ракетной атаки россиян.

05:50 В Запорожье ракета повредила школу и подожгла многоэтажку. Тем временем крылатые ракеты Х-101 летят курсом на Винницкую область, многие ракеты курсом на Черкасскую область. Новый "Калибр" был зафиксирован в Херсонской области.

05:45 В целом, крылатых ракет хватает. Группы Х-101 летят курсом на Полтавскую, Черкасскую и Киевскую области.

05:40 Крылатые ракеты летят из Полтавской области в сторону Черкасской, новые ракеты заворачивают с Черниговщины на Полтавскую область. Также еще один "Калибр" курсом на Запорожье и пуски баллистических ракет по Лебедину.

05:35 Еще два взрыва прогремели в Запорожье — предварительно, очередные российские "Калибры" атаковали город.

05:30 В целом новая волна пусков "Калибров" — не более восьми единиц, подлет возможен до 06:00. Х-101 летят неизменным курсом.

05:25 Ракеты сменили курс, летят в сторону Полтавской области. Также сообщается об еще одной серии пусков "Калибров", особенная угроза для Запорожья и области.

05:20 Первые Х-101 фиксируются в Сумской области в сторону Черниговской области.

05:15 В Запорожье прогремели взрывы, предварительно, долетели запущенные с Черного моря "Калибры". По меньшей мере, один взрыв был слышен в городе.

05:00 В Киеве возник пожар и есть повреждения зданий в результате атаки дронов. Первые пуски "Калибров" были имитационными — ракет до сих пор не наблюдается. По второй партии ракет все еще продолжается угроза.

04:40 Киев отбивается от дронов, также под массированным ударом БПЛА Белая Церковь. Мониторинг сообщил о дополнительных пусках "Калибров" из района Мысхако возле Новороссийска.

04:25 Киев под массированной атакой ударных дронов оккупантов.

04:15 Сообщается о пусках "Калибров" с Черного моря, количество неизвестно. Пускали из района Новороссийска, будут в воздушном пространстве в течение 40 минут.

03:55 Предварительно, оккупанты совершили пусковой манёвр из района Саратовской области. Ракеты могут быть в воздушном пространстве Украины до 05:00.

03:50 Общая ситуация следующая: россияне уже успели атаковать "Кинжалами" Староконстантинов — абсолютно без успеха. Также из РСЗО обстреляли частные жилые дома в Запорожье. Кроме того, остается большое количество ударных дронов — более 100 единиц летит в сторону Киевской и Черниговской областей, под атакой находится Белая Церковь и окрестности. Также под атакой оказались и другие регионы.

Напомним, ночью на 20 сентября оккупанты устроили очередную комбинированную атаку на Украину. Россияне применили крылатые ракеты Х-101, баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 и большое количество ударных дронов и дронов-имитаторов. Традиционно враг наносил удары по гражданским объектам критической инфраструктуры. Среди прочего Россия ударила ракетой по многоэтажке в Днепре, там был погибший. Также погиб мужчина в Хмельницкой области.

До этого россияне в ночь на 10 сентября устроили очередной массированный комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине. Враг атаковал большим количеством ударных дронов, а также задействовал для удара остатки стратегической авиации – бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 с ракетами Х-101. В море также фиксировались корабли с крылатыми ракетами "Калибр". Под ударом и в этот раз находились объекты гражданской инфраструктуры.