Угроза ракетного удара: зафиксирован взлет Ту-95МС и Ту-160

Пуски крылатых ракет могут произойти ближе к утру.

Российские оккупанты планируют в ночь на 28 сентября устроить очередную ракетную атаку на Украину. Зафиксирован взлет стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 с аэродрома "Оленья" в Мурманской области.

Об этом сообщили мониторинговые каналы. Отмечается, что зафиксирован взлет одного или двух Ту-95МС и одного Ту-160 – российские ресурсы в этом плане крайне ограничены после операции СБУ "Паутина". Остатки российской стратегической авиации несут крылатые ракеты Х-101. Когда враг будет на пусковых:

В районе Энгельса (1-й пусковой рубеж) – в 03:00-04:00, если будут пуски, ракеты окажутся в воздушном пространстве Украины около 03:45-04:30.

В районе Каспийского моря (2-й пусковой рубеж) – в 04:30-05:30, если будут пуски, ракеты окажутся в воздушном пространстве Украины около 05:30-06:30.

Отмечается, что указано примерное время, а количество самолетов может возрасти. Также мониторинг пишет, что бомбардировщики могут запустить ракеты с запасных рубежей в районе Волгоградской области и некоторых других регионов РФ.

Напомним, ночью на 20 сентября оккупанты устроили очередную комбинированную атаку на Украину. Россияне применили крылатые ракеты Х-101, баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 и большое количество ударных дронов и дронов-имитаторов. Традиционно враг наносил удары по гражданским объектам критической инфраструктуры. Среди прочего Россия ударила ракетой по многоэтажке в Днепре, там был погибший. Также погиб мужчина в Хмельницкой области.

До этого россияне в ночь на 10 сентября устроили очередной массированный комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине. Враг атаковал большим количеством ударных дронов, а также задействовал для удара остатки стратегической авиации – бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 с ракетами Х-101. В море также фиксировались корабли с крылатыми ракетами "Калибр". Под ударом и в этот раз находились объекты гражданской инфраструктуры.