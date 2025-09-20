Угроза ракетного удара: россияне запустили крылатые ракеты по Украине (обновляется)

Россияне устроили очередной комбинированный удар по Украине

Российские оккупанты ночью на 20 сентября устроили очередную комбинированную атаку на Украину. Враг поднял в небо остатки стратегической авиации, с которых запустил крылатые ракеты Х-101. Также россияне применили баллистические ракеты "Искандер-М" / KN-23 и большое количество ударных дронов и дронов-имитаторов. Традиционно враг наносит удары по гражданским объектам критической инфраструктуры.

Об атаке сообщили Воздушные силы и мониторинговые каналы. В воздухе, по данным мониторов, было зафиксировано шесть бомбардировщиков Ту-95МС и один Ту-160, также оккупанты выполнили несколько волн пусков ударных дронов и имитаторов.

(обновляется)

05:40 Не менее шести Х-101 в Сумской области двигаются в сторону Полтавской области.

05:35 Фиксация первых крылатых ракет в Сумской области. Стратегические бомбардировщики, по данным мониторов, удирают обратно на аэродромы базирования.

04:50 Очередные пуски баллистических ракет врагом, целями снова выбрали Павлоград и Николаев.

04:45 Снова пуски баллистики из временно оккупированного Крыма в сторону Николаева.

04:40 Баллистическая угроза из Крыма, пуск баллистики на Николаев. В городе раздались сильные взрывы.

04:35 Вновь пуски баллистики на Павлоград. В Днепре взрывы — город отбивается от ударных беспилотников.

04:30 Оккупанты запустили баллистические ракеты по Павлограду. Пуски происходили из района Таганрога.

04:05 Взрывы раздаются в Днепре и Павлограде, оба города отражаются от ударных беспилотников. Также много дронов зафиксировано в Николаевской области.

04:00 Сообщено о возможных пусках ракет Х-101 оккупантами из района Саратовской области РФ. В случае если пуски были реальными, можно ожидать ракеты Х-101 в течение часа. Также в небе до сих пор остается примерно до 70 ударных дронов врага.

Напомним, что российские оккупанты в ночь на 10 сентября устроили очередной массированный комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине. Враг атаковал большим количеством ударных дронов, а также задействовал для удара остатки стратегической авиации – бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 с ракетами Х-101. В море также фиксировались корабли с крылатыми ракетами "Калибр".

До этого оккупанты в ночь на 7 сентября массированно атаковали Украину дронами и ракетами. Взрывы слышали в ряде городов, включая Киев, Одессу, Кривой Рог и другие. Также впервые было атаковано здание Кабинета Министров Украины в Киеве. Погибли четыре человека. Всего оккупанты выпустили 810 беспилотников и 13 ракет, установив новый антирекорд.