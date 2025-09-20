Росіяни запустили крилаті ракети та дрони по Україні: які міста опинилися під ударом (оновлюється)

Росіяни влаштували черговий комбінований удар по Україні

Російські окупанти вночі на 20 вересня влаштували чергову комбіновану атаку на Україну. Ворог підняв в небо залишки стратегічної авіації, з яких запустив крилаті ракети Х-101. Також росіяни застосували балістичні ракети "Іскандер-М" / KN-23 та велику кількість ударних дронів та дронів-імітаторів. Традиційно ворог завдає ударів по цивільних об'єктах критичної інфраструктури.

Про атаку повідомили Повітряні сили та моніторингові канали. У повітрі, за даними моніторів, було зафіксовано шість бомбардувальників Ту-95МС та один Ту-160, також окупанти виконали кілька хвиль пусків ударних дронів та імітаторів.

(оновлюється)

06:20 Більшість ракет, які ще залишилися, взяли курс на західні регіони країни.

06:10 Вибухи пролунали у Запоріжжі. Також російські дрони летять у бік Києва. Ще кілька крилатих ракет летять курсом на Вінницьку, Хмельницьку та Кіровоградську області.

06:05 Серія вибухів у Дніпрі, місто відбивається від атаки крилатих ракет. Також дві крилаті ракети летять у бік Запоріжжя.

06:00 Чотири крилаті ракети взяли курс на Дніпро / Самар. Також не виключається розворот у бік Павлограду.

05:55 Ракети збилися у дві великі групи: одна тримає курс на Харківщину, далі полетить на Дніпропетровщину в бік Павлограду. Інша група летить у бік Вінницької області. Загалом від 8 до 10 ракет.

05:45 Чотири групи крилатих ракет тримають курс в бік Київської області. Ще одна нова група з'явилася на Сумщині, тримає курс в бік міста Лубни.

05:40 Не менше шести Х-101 на Сумщині рухаються у бік Полтавської області.

05:35 Фіксація перших крилатих ракет в Сумській області. Стратегічні бомбардувальники, за даними моніторів, тікають назад на аеродроми базування.

04:50 Чергові пуски балістичних ракет ворогом, цілями знову обрали Павлоград та Миколаїв.

04:45 Знову пуски балістики з тимчасово окупованого Криму в бік Миколаєва.

04:40 Балістична загроза з Криму, пуски балістики на Миколаїв. У місті пролунали сильні вибухи.

04:35 Знову пуски балістики на Павлоград. У Дніпрі вибухи, місто відбивається від ударних безпілотників.

04:30 Окупанти запустили балістичні ракети по Павлограду. Пуски відбувалися з району Таганрога.

04:05 Вибухи лунають у Дніпрі та Павлограді, обидва міста відбиваються від ударних безпілотників. Також багато дронів зафіксовано у Миколаївській області.

04:00 Повідомлено про можливі пуски ракет Х-101 окупантами з району Саратовської області РФ. У випадку, якщо пуски були реальні, можна очікувати ракети Х-101 протягом години. Також у небі досі залишається приблизно до 70 ударних дронів ворога.

Нагадаємо, що російські окупанти в ніч на 10 вересня влаштували черговий масований комбінований ракетно-дроновий удар по Україні. Ворог атакував великою кількістю ударних дронів, а також задіяв для удару залишки стратегічної авіації — бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 з ракетами Х-101. В морі також фіксувалися кораблі з крилатими ракетами "Калібр".

До цього окупанти в ніч на 7 вересня масовано атакували Україну дронами та ракетами. Вибухи чули в низці міст, включаючи Київ, Одесу, Кривий Ріг та інші. Також вперше було атаковано будівлю Кабінету міністрів України в Києві. Загинуло четверо людей. Загалом окупанти випустили 810 безпілотників та 13 ракет, встановивши новий антирекорд.