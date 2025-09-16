Росія вдарила по Україні ракетами та дронами. Є жертва, поранені та руйнування (фото) - оновлено

Через атаку без світла та води лишилася частина Сум

В ніч на вівторок, 16 вересня, Росія атакувала Україну балістичними ракетами та безпілотниками. Вибухи лунали у Запоріжжі, Сумах, Києві та області тощо.

Оновлено 8:07 Вночі Росія атакувала також селище Великий Бурлук Куп'янського району. Ворог поцілив дроном по агропідприємству, виникла пожежа у складській будівлі. На щастя, жертв і постраждалих немає, повідомляє ДСНС.

Зайнявся склад

Запоріжжя

Росія атакувала обласний центр балістичними ракетами. Глава Запорізької ОВА Іван Федоров поінформував, що через нічний удар по Запоріжжю загинув 41-річний чоловік. Поранено 13 людей, серед них двоє дітей — 4 та 17 років. Інформація уточнюється. Ворог завдав по місту щонайменше десять ударів, ушкодження отримали приватні будинки та нежитлові приміщення, виникли пожежі.

Рятувальники оперативно прибули на місце влучання

Суми

Вночі Росія вдарила по Сумах безпілотниками, через що частина абонентів у Зарічному районі міста – без електропостачання. Також знеструмлено один із водозаборів міста. Ще один удар прийшовся по складській будівлі, виникла пожежа, повідомив начальник МВА Сергій Кривошеєнко.

Виникла пожежа

Займання ліквідували рятувальники

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров поінформував, що внаслідок ворожої атаки вночі є два влучання. На щастя, не у житловому секторі: люди не постраждали.

Київ та область

Також росіяни атакували безпілотниками Київ, лунали вибухи. Мер столиці Віталій Кличко вночі повідомив про роботу ППО. Місцеві Telegram-канали пишуть про влучання на Київщині.

Дим після удару по Київщині

За даними ДСНС, через ворожу атаку дронами виникла пожежа на території автомобільної стоянки торгівельного центру. Її оперативно почали гасити рятувальники й під час гасіння росіяни повторно вдарили по об'єкту. Пошкоджено два пожежно-рятувальних автомобілі.

Де ще лунали вибухи

Під ударом ворога були також інші області України. Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Херсонській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській областях.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україні може не вистачати засобів протиповітряної боротьби для оборони від російських обстрілів. Причиною цьому є уповільнення військових постачань зі США.