Россия ударила по Украине ракетами и дронами. Есть жертва, раненые и разрушения (фото) - обновлено

Из-за атаки без света и воды осталась часть Сум

В ночь на вторник, 16 сентября, Россия атаковала Украину баллистическими ракетами и беспилотниками. Взрывы звучали в Запорожье, Сумах, Киеве и области и не только.

Обновлено 8:07 Ночью Россия атаковала также поселок Большой Бурлук Купянского района. Враг попал дроном по агропредприятию, возник пожар в складском здании. К счастью, жертв и пострадавших нет, сообщили в ДСНС.

Горел склад

Запорожье

Россия атаковала областной центр баллистическими ракетами. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров проинформировал, что из-за ночного удара по Запорожью погиб 41-летний мужчина. Ранены 13 человек, среди них двое детей — 4 и 17 лет. Информация уточняется. Враг нанес по городу минимум десять ударов, повреждения получили частные дома и нежилые помещения, возникли пожары.

Спасатели оперативно прибыли на место попадания

Сумы

Ночью Россия ударила по Сумам беспилотниками, из-за чего часть абонентов в Заречном районе – без электроснабжения. Также обесточен один из водозаборов города. Еще один удар пришелся по складскому зданию, возник пожар, сообщил начальник МВА Сергей Кривошеенко.

Возник пожар

Возгорание ликвидировали спасатели

Начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров проинформировал, что в результате вражеской атаки ночью есть два попадания. К счастью, не в жилом секторе: люди не пострадали.

Киев и область

Также россияне атаковали беспилотниками Киев, раздавались взрывы. Мэр столицы Виталий Кличко ночью сообщил о работе ПВО. Местные Telegram-каналы пишут о попадании в Киевскую область.

Дым после удара по Киевщине

По данным ГСЧС, из-за вражеской атаки дронами возник пожар на территории автомобильной стоянки торгового центра. Ее оперативно начали тушить спасатели и во время тушения россияне повторно ударили по объекту. Повреждены два пожарно-спасательных автомобиля.

Где еще звучали взрывы

Под ударом врага находились также другие области Украины. Противовоздушная оборона работала в Одесской, Херсонской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской областях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украине может не хватать средств противовоздушной борьбы для обороны от российских обстрелов. Причиной тому является замедление военных поставок из США.