Укр

Россия ударила по Украине ракетами и дронами. Есть жертва, раненые и разрушения (фото) - обновлено

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
1646
Последствия удара РФ по Запорожью
Последствия удара РФ по Запорожью. Фото Коллаж "Телеграф"

Из-за атаки без света и воды осталась часть Сум

В ночь на вторник, 16 сентября, Россия атаковала Украину баллистическими ракетами и беспилотниками. Взрывы звучали в Запорожье, Сумах, Киеве и области и не только.

Обновлено 8:07 Ночью Россия атаковала также поселок Большой Бурлук Купянского района. Враг попал дроном по агропредприятию, возник пожар в складском здании. К счастью, жертв и пострадавших нет, сообщили в ДСНС.

Пожар на складе из-за российского удара по Харьковщине
Горел склад

Запорожье

Россия атаковала областной центр баллистическими ракетами. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров проинформировал, что из-за ночного удара по Запорожью погиб 41-летний мужчина. Ранены 13 человек, среди них двое детей — 4 и 17 лет. Информация уточняется. Враг нанес по городу минимум десять ударов, повреждения получили частные дома и нежилые помещения, возникли пожары.

Спасатели в Запорожье
Спасатели оперативно прибыли на место попадания

Сумы

Ночью Россия ударила по Сумам беспилотниками, из-за чего часть абонентов в Заречном районе – без электроснабжения. Также обесточен один из водозаборов города. Еще один удар пришелся по складскому зданию, возник пожар, сообщил начальник МВА Сергей Кривошеенко.

Пожар из-за атаки РФ на Сумы
Возник пожар
Тушение пожара из-за удара РФ по Сумам
Возгорание ликвидировали спасатели

Начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров проинформировал, что в результате вражеской атаки ночью есть два попадания. К счастью, не в жилом секторе: люди не пострадали.

Киев и область

Также россияне атаковали беспилотниками Киев, раздавались взрывы. Мэр столицы Виталий Кличко ночью сообщил о работе ПВО. Местные Telegram-каналы пишут о попадании в Киевскую область.

Дым после атаки РФ на Киевскую область
Дым после удара по Киевщине

По данным ГСЧС, из-за вражеской атаки дронами возник пожар на территории автомобильной стоянки торгового центра. Ее оперативно начали тушить спасатели и во время тушения россияне повторно ударили по объекту. Повреждены два пожарно-спасательных автомобиля.

Где еще звучали взрывы

Под ударом врага находились также другие области Украины. Противовоздушная оборона работала в Одесской, Херсонской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской областях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украине может не хватать средств противовоздушной борьбы для обороны от российских обстрелов. Причиной тому является замедление военных поставок из США.

Теги:
#Украина #Сумы #Запорожье #Ракеты #Атака #Беспилотники