Загроза ракетного удару: зафіксовано зліт Ту-95МС та Ту-160

Пуски крилатих ракет можуть відбутися ближче до ранку

Російські окупанти планують в ніч на 28 вересня влаштувати чергову ракетну атаку на Україну. Зафіксовано зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160 з аеродрому "Оленья" в Мурманській області.

Про це повідомили моніторингові канали. Зазначається, що зафіксовано зліт одного або двох Ту-95МС та одного Ту-160 — російські ресурси в цьому плані вкрай обмежені після операції СБУ "Павутина". Залишки російської стратегічної авіації несуть крилаті ракети Х-101. Коли ворог буде на пускових:

В районі Енгельса (1-й пусковий рубіж) — о 03:00-04:00, якщо будуть пуски, ракети опиняться у повітряному просторі України близько 03:45-04:30.

В районі Каспійського моря (2-й пусковий рубіж) — о 04:30-05:30, якщо будуть пуски, ракети опиняться у повітряному просторі України близько 05:30-06:30.

Зазначається, що вказано приблизний час, а кількість літаків може зрости. Також моніторинг пише, що бомбардувальники можуть запустити ракети із запасних рубежів, в районі Волгоградської області та деяких інших регіонів РФ.

Нагадаємо, вночі на 20 вересня окупанти влаштували чергову комбіновану атаку на Україну. Росіяни застосували крилаті ракети Х-101, балістичні ракети "Іскандер-М" / KN-23 та велику кількість ударних дронів та дронів-імітаторів. Традиційно ворог завдавав ударів по цивільних об'єктах критичної інфраструктури. Серед іншого Росія вдарила ракетою по багатоповерхівці у Дніпрі, там був загиблий. Також загинув чоловік на Хмельниччині.

До цього росіяни в ніч на 10 вересня влаштували черговий масований комбінований ракетно-дроновий удар по Україні. Ворог атакував великою кількістю ударних дронів, а також задіяв для удару залишки стратегічної авіації — бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 з ракетами Х-101. В морі також фіксувалися кораблі з крилатими ракетами "Калібр". Під ударом і цього разу були об'єкти цивільної інфраструктури.