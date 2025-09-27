Розрядилися: в російських силах ППО виник дефіцит ракет до одного з основних ЗРК

Російські зенітно-ракетні комплекси залишилися без ракет, а тепер ще й без екіпажів

Російські сили протиповітряної оборони зіткнулися із ситуацією дефіциту боєприпасів для одного з основних зенітно-ракетних комплексів (ЗРК), які використовуються для перехоплення дронів. Мова йде про російські ЗРК "Бук", які можуть опинитися небоєздатними, а їхні екіпажі — у піхоті.

Що варто знати:

ЗРК "Бук" — один з головних засобів боротьби з безпілотниками, які мають росіяни

На відміну від боєприпасів до ЗРГК "Панцир" , ракети для "Буків" виготовляти складніше

Через нестачу ракет досвідчені екіпажі російських ЗРК масово переводять у піхоту та "утилізують"

За даними OSINT-аналітиків, які вивчають відкриті дані в російському сегменті мережі, на тлі посилення кампанії українських "діпстрайків" (дронових атак в глибину РФ) російські ЗРК "Бук" відчувають дефіцит ракет. Зокрема на це скаржаться російські так звані "воєнкори" — військові пропагандисти Кремля. Один з них, Максим Калашников, заявив, що спілкувався з операторами "Буків", яких списали у піхотні підрозділи для штурмів.

"Профі пе-ве-ошники в піхоті. Не штрафники, не п'яниці, не "СЗЧшники". Тобто, не бігунки з армії. А в піхоті! Так чому вони в піхоті? Та просто тому, що ракет для "Буків" банально не вистачає", — написав Калашников.

За словами пропагандиста, на шість ЗРК "Бук" часто видається лише по одній, в кращому випадку по дві ракети. Останнім часом "Буки" в армії отримували ракети, які відібрали у військово-морських сил РФ (скоріше за все, боєприпаси до морської версії "Бука", М-22 "Ураган", — прим. ред.).

Ракет немає

Попри те, що Калашников не називав причини нестачі ракет, він висловив побоювання, що поки дефіцит закриють — якщо взагалі закриють — "Буки" залишаться без операторів, оскільки тих "утилізують" в піхотних штурмах. А OSINT-аналітики відзначають, що причиною дефіциту могли стати атаки безпілотників України на нафтопереробні заводи та інші цілі, які зараз відбуваються щовечора та мають величезні масштаби.

Ракети типу 9М, які використовують "Буки", схоже, виготовити складніше, ніж боєприпаси для "Панцирів", а радянські запаси вже вичерпані. Аналітики відзначили ще один цікавий факт — на численних відео уражень "Буків" українськими дронами, що публікуються в мережі, ці ЗРК за наявності транспортно-заряджальних машин майже завжди перебувають на позиціях з неповним боєзапасом. Хоча вимагається перезаряджати пускову установку за першої ж можливості.

Україна, до речі, свого часу теж зіткнулася з проблемою нестачі ракет для "Буків" на озброєнні ЗСУ. Проте виходом стало створення систем FrankenSAM: це шасі від радянських машин, обладнані пусковими для західних ракет протиповітряної оборони AIM-7 та AIM-9. Ідея виявилася настільки геніальною, що в армії США серйозно задумалися над тим, щоб і собі зробити системи ППО такого типу.

Що таке "Бук"

Зенітно-ракетний комплекс "Бук" — лінійка радянських самохідних зенітно-ракетних комплексів, призначених для боротьби з маневровими аеродинамічними цілями на малих та середніх висотах — від 30 метрів до 14-18 кілометрів. Здатні збивати крилаті ракети, керовані бомби, літаки, вертольоти, безпілотники. Має низку модифікацій — "Бук-М1", "Бук-М2", "Бук-М3" та морську версію М-22 "Ураган".

Україна станом на 2025 рік мала приблизно 50 "Бук-М1", частину з яких перетворили на системи FrankenSAM. Росія на початок повномасштабної війни мала приблизно 350 "Буків" різних моделей, десятки з яких було втрачено за 3,5 роки війни. Також "Бук" отримав сумну відомість через те, що у 2014 році проросійські терористи на Донбасі з допомогою російського ЗРК збили пасажирський авіалайнер рейсу MH17 поблизу Шахтарська.

