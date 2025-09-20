Рус

Дрони атакували кілька регіонів Росії та окупований Крим. Виникли пожежі на НПЗ (фото та відео)

Олена Руденко
Через атаку дронів у різних регіонах РФ виникли пожежі Новина оновлена 20 вересня 2025, 08:14
Через атаку дронів у різних регіонах РФ виникли пожежі. Фото Колаж "Телеграф"

Безпілотники атакували російські НПЗ

В той час, як Росія влаштувала масований ракетний удар по Україні, в ніч на суботу, 20 вересня у кількох містах самої РФ та у окупованому Криму також лунали вибухи. Безпілотники атакували НПЗ.

Самарська область, Новокуйбишевськ

Близько 3:40 в передмісті Самари пролунало щонайменше п'ять вибухів. Крім того, численні вибухи слухали жителі міста Новокуйбишевськ. Після них виникла пожежа, попередньо, в районі місцевого НПЗ.

Російський Новокуйбишевськ після атаки БПЛА
Заграву було видно здалеку

Увага! Деякі відео містять ненормативну лексику

Саратов та Енгельс

Також під ударами дронів минулої ночі були російський Саратов та Енгельс. Лунали вибухи, працювала ворожа ППО. За попередніми даними, після вибухів палає НПЗ.

Саратов, пожежа після атаки БПЛА
Саратов після візиту дронів
Пожежа у Саратові внаслідок атаки дронів
Вогонь було видно здалеку
Пожежа у Саратові через удар дронів

За словами місцевих, пишуть росЗМІ, пролунало близько 16 вибухів. У місцевому аеропорту запровадили план "Килим" — режим припинення польотів. Губернатор області Роман Бусаргін заявив, що у Саратові є пошкодження житлового будинку — ймовірно, російська ППО збивала дрони просто над житлом людей.

Волгоград

Гучно також було у Волгограді, де пролунало близько десятка вибухів. За словами мешканців міста, російська ППО намагалася збити дрони.

Крим

Також повідомляється про нічні вибухи у Криму, зокрема у Феодосії. На опублікованих кадрах можна почути гучні звуки.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 20 вересня Росія вдарила по багатоповерхівці у Дніпрі. Відомо про одного загиблого.

