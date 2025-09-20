Дрони атакували кілька регіонів Росії та окупований Крим. Виникли пожежі на НПЗ (фото та відео)

Безпілотники атакували російські НПЗ

В той час, як Росія влаштувала масований ракетний удар по Україні, в ніч на суботу, 20 вересня у кількох містах самої РФ та у окупованому Криму також лунали вибухи. Безпілотники атакували НПЗ.

Самарська область, Новокуйбишевськ

Близько 3:40 в передмісті Самари пролунало щонайменше п'ять вибухів. Крім того, численні вибухи слухали жителі міста Новокуйбишевськ. Після них виникла пожежа, попередньо, в районі місцевого НПЗ.

Заграву було видно здалеку

Увага! Деякі відео містять ненормативну лексику

Саратов та Енгельс

Також під ударами дронів минулої ночі були російський Саратов та Енгельс. Лунали вибухи, працювала ворожа ППО. За попередніми даними, після вибухів палає НПЗ.

Саратов після візиту дронів

Вогонь було видно здалеку

За словами місцевих, пишуть росЗМІ, пролунало близько 16 вибухів. У місцевому аеропорту запровадили план "Килим" — режим припинення польотів. Губернатор області Роман Бусаргін заявив, що у Саратові є пошкодження житлового будинку — ймовірно, російська ППО збивала дрони просто над житлом людей.

Волгоград

Гучно також було у Волгограді, де пролунало близько десятка вибухів. За словами мешканців міста, російська ППО намагалася збити дрони.

Крим

Також повідомляється про нічні вибухи у Криму, зокрема у Феодосії. На опублікованих кадрах можна почути гучні звуки.

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 20 вересня Росія вдарила по багатоповерхівці у Дніпрі. Відомо про одного загиблого.