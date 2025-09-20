Россияне ракетой ударили по многоэтажке в Днепре, есть жертва и много пострадавших. Репортаж с места (обновлено)

Из-за удара РФ по Днепру есть погибший и пострадавшие

Ранним утром в субботу, 20 сентября, Россия атаковала ракетами Днепр во время массированной атаки по Украине. В городе прогремело несколько громких взрывов, есть попадание в многоэтажный дом. Погиб мужчина, 30 людей получили ранения.

Обновлено 10:55 Количество пострадавших возросло до 30, — Лысак. Из-за массированного российского обстрела разрушения есть в разных районах Днепра. Повреждены более 22 домов, разрушения получили восемь школ и детсадов, корпуса и общежития двух профтехучилищ, сообщил мэр Днепра Борис Филатов. Повреждения получили здание депо электротранспорта и несколько троллейбусов, обрывы контактной сети. Кроме того, повреждено здание, где заботятся о животніх животных. Четырехлапые напуганы, но целы.

Обновлено 9:20 Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Днепре произошло прямое попадание ракеты с кассетным боеприпасом в многоэтажку.

Обновлено 8:50 Число пострадавших в Днепре возросло до 26 человек, проинформировал Сергей Лысак. 14 раненых находятся в больнице, остальные будут приходить в себя дома. В тяжелом состоянии 55-летний мужчина, у него ожоги 70% тела. За жизнь жителя Днепра борются медики.

Обновлено 7:35 Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что по предварительным данным, из-за российской атаки погиб один человек, еще 13 пострадали. Большинство пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести. Один человек "тяжелый".

В Днепре и районе возникло несколько пожаров. Побиты многоэтажки, частные дома, хозяйственные постройки, гаражи. Есть разрушения на территории предприятий Сергей Лысак

Горит квартира

Также враг атаковал предприятие в Павлограде. Там также возник пожар.

Как сообщил корреспондент "Телеграфа", есть прилет по жилому дому, возник пожар, по меньшей мере, на трех этажах. На месте работают спасатели, которые оказывают помощь людям. По предварительным данным, есть пострадавшие. Мэр Днепра Борис Филатов подтвердил, что россияне ракетой попали в многоэтажку.

На месте работают спасатели

Повреждены дома

Горит многоэтажка

Окрестные дома повреждены взрывной волной

Фрагмент ракеты, которой Россия ударила по мирным людям

В окрестных домах взрывной волной выбило окна. Местные жители говорят, что после прилетов возникла вонь из-за пожаров.

Повреждено здание школы

Ракетная атака 20 сентября — что известно

Российские оккупанты 20 сентября устроили очередную комбинированную атаку на Украину. Враг поднял в небо остатки стратегической авиации, из которых запустил крылатые ракеты Х-101. Также россияне применили баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 и большое количество ударных дронов и дронов-имитаторов. Традиционно враг наносит удары по гражданским объектам критической инфраструктуры.

Как сообщал "Телеграф", 18 сентября Россия атаковала АЗС под Полтавой. Возник пожар.