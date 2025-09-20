Рус

Росіяни ракетою влучили у багатоповерхівку в Дніпрі, є жертва та багато постраждалих. Репортаж з місця (оновлено)

Олена Руденко
Росія вдарила по житловому будинку у Дніпрі Новина оновлена 20 вересня 2025, 11:03
Росія вдарила по житловому будинку у Дніпрі. Фото Колаж "Телеграф"

Через удар РФ по Дніпру є загиблий та постраждалі

Рано вранці у суботу, 20 вересня, Росія атакувала ракетами Дніпро під час масованої атаки по Україні. В місті пролунало кілька гучних вибухів, є влучання у багатоповерхівку — загинув чоловік, 30 людей постраждали.

Оновлено 10:55 Кількість постраждалих зросла до 30, — Лисак. Через масований російський обстріл руйнування є в різних районах Дніпра. Пошкоджено понад 22 будинки, руйнувань зазнали вісім шкіл та дитсадків, корпуси та гуртожитки двох профтехучилищ, повідомив мер Дніпра Борис Філатов. Пошкодження отримали будівля депо електротранспорту і декілька тролейбусів, є обриви контактної мережі. Крім того, пошкоджено будівлю, де опікуються тваринами. Чотирилапі налякані, але цілі.

Оновлено 9:20 Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Дніпрі сталося пряме влучання ракети з касетним боєприпасом у багатоповерхівку.

Оновлено 8:50 Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 26 людей, поінформував Сергій Лисак. 14 поранених перебувають у лікарні, решта будуть оговтуватися вдома. У тяжкому стані 55-річний чоловік, він має опіки 70% тіла. За життя жителя Дніпра борються медики.

Оновлено 7:35 Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що за попередніми даними, через російську атаку загинула одна людина, ще 13 постраждали. Більшість потерпілих госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Один чоловік "важкий".

У Дніпрі та районі виникло декілька пожеж. Понівечені багатоповерхівка, приватні будинки, господарські споруди, гаражі. Є руйнування на території підприємств

Сергій Лисак

Наслідки удара РФ по Дніпру 20 вересня
В квартирах сталося займання
Наслідки удара Росії по Дніпру 20 вересня
Наслідки атаки РФ по Дніпру 20 вересня

Також ворог атакував підприємство у Павлограді. Там також виникла пожежа.

Як повідомив кореспондент "Телеграфа", є приліт по житловому будинку, виникла пожежа щонайменше на трьох поверхах. На місці працюють рятувальники, які намагаються врятувати людей. За попередніми даними, є постраждалі. Мер Дніпра Борис Філатов підтвердив, що росіяни ракетою влучили у багатоповерхівку.

Росія вдарила по житлових будинках Дніпра
На місці працюють рятувальники
Атака РФ на Дніпро 20 вересня
Пошкоджено будинки
Атака Росій на Дніпро, наслідки
Багатоповерхівка у Дніпрі, атакована російською ракетою
Горить багатоповерхівка
Наслідки удару РФ по Дніпру
Навколишні будинки пошкоджені вибуховою хвилею
Шматок ракети, якою РФ атакувала Дніпро
Фрагмент ракети, якою Росія вдарила по мирних людях
Фрагмент ракети, якою РФ атакувала Дніпро
Рятувальники на місці атаки РФ у Дніпрі
Школа у Дніпрі, пошкоджена через російську атаку
Пошкоджена будівля школи

У навколишніх будинках вибуховою хвилею повибивало вікна. Місцеві жителі кажуть, що після прильотів виник сморід через пожежі.

Ракетна атака 20 вересня — що відомо

Російські окупанти 20 вересня влаштували чергову комбіновану атаку на Україну. Ворог підняв в небо залишки стратегічної авіації, з яких запустив крилаті ракети Х-101. Також росіяни застосували балістичні ракети "Іскандер-М" / KN-23 та велику кількість ударних дронів та дронів-імітаторів. Традиційно ворог завдає ударів по цивільних об'єктах критичної інфраструктури.

Як повідомляв "Телеграф", 18 вересня Росія атакувала АЗС під Полтавою. Виникла пожежа.

