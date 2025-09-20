Росіяни ракетою влучили у багатоповерхівку в Дніпрі, є жертва та багато постраждалих. Репортаж з місця (оновлено)

Через удар РФ по Дніпру є загиблий та постраждалі

Рано вранці у суботу, 20 вересня, Росія атакувала ракетами Дніпро під час масованої атаки по Україні. В місті пролунало кілька гучних вибухів, є влучання у багатоповерхівку — загинув чоловік, 30 людей постраждали.

Оновлено 10:55 Кількість постраждалих зросла до 30, — Лисак. Через масований російський обстріл руйнування є в різних районах Дніпра. Пошкоджено понад 22 будинки, руйнувань зазнали вісім шкіл та дитсадків, корпуси та гуртожитки двох профтехучилищ, повідомив мер Дніпра Борис Філатов. Пошкодження отримали будівля депо електротранспорту і декілька тролейбусів, є обриви контактної мережі. Крім того, пошкоджено будівлю, де опікуються тваринами. Чотирилапі налякані, але цілі.

Оновлено 9:20 Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у Дніпрі сталося пряме влучання ракети з касетним боєприпасом у багатоповерхівку.

Оновлено 8:50 Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 26 людей, поінформував Сергій Лисак. 14 поранених перебувають у лікарні, решта будуть оговтуватися вдома. У тяжкому стані 55-річний чоловік, він має опіки 70% тіла. За життя жителя Дніпра борються медики.

Оновлено 7:35 Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що за попередніми даними, через російську атаку загинула одна людина, ще 13 постраждали. Більшість потерпілих госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Один чоловік "важкий".

У Дніпрі та районі виникло декілька пожеж. Понівечені багатоповерхівка, приватні будинки, господарські споруди, гаражі. Є руйнування на території підприємств Сергій Лисак

В квартирах сталося займання

Також ворог атакував підприємство у Павлограді. Там також виникла пожежа.

Як повідомив кореспондент "Телеграфа", є приліт по житловому будинку, виникла пожежа щонайменше на трьох поверхах. На місці працюють рятувальники, які намагаються врятувати людей. За попередніми даними, є постраждалі. Мер Дніпра Борис Філатов підтвердив, що росіяни ракетою влучили у багатоповерхівку.

На місці працюють рятувальники

Пошкоджено будинки

Горить багатоповерхівка

Навколишні будинки пошкоджені вибуховою хвилею

Фрагмент ракети, якою Росія вдарила по мирних людях

Пошкоджена будівля школи

У навколишніх будинках вибуховою хвилею повибивало вікна. Місцеві жителі кажуть, що після прильотів виник сморід через пожежі.

Ракетна атака 20 вересня — що відомо

Російські окупанти 20 вересня влаштували чергову комбіновану атаку на Україну. Ворог підняв в небо залишки стратегічної авіації, з яких запустив крилаті ракети Х-101. Також росіяни застосували балістичні ракети "Іскандер-М" / KN-23 та велику кількість ударних дронів та дронів-імітаторів. Традиційно ворог завдає ударів по цивільних об'єктах критичної інфраструктури.

Як повідомляв "Телеграф", 18 вересня Росія атакувала АЗС під Полтавою. Виникла пожежа.