Дроны атаковали несколько регионов России и оккупированный Крым. Возникли пожары на НПЗ (фото и видео)

Беспилотники атаковали российские НПЗ

В то время как Россия устроила массированный ракетный удар по Украине, в ночь на субботу, 20 сентября, в нескольких городах самой РФ и в оккупированном Крыму также раздавались взрывы. Беспилотники атаковали НПЗ.

Самарская область, Новокуйбышевск

Около 3:40 в пригороде Самары раздалось по меньшей мере пять взрывов. Кроме того, многочисленные взрывы слушали жители Новокуйбышевска. После них возник пожар, предварительно, в районе местного НПЗ.

Зарево было видно издалека

Внимание! Некоторые видео содержат ненормативную лексику

Саратов и Энгельс

Также под ударами дронов минувшей ночью были русский Саратов и Энгельс. Раздавались взрывы, работала вражеская ПВО. По предварительным данным, после взрывов пылает НПЗ.

Саратов после визита дронов

Огонь был виден издалека

По словам местных, пишут росСМИ, раздалось около 16 взрывов. В местном аэропорту ввели план "Ковёр" — режим прекращения полетов. Губернатор области Роман Бусаргин заявил, что в Саратове есть повреждение жилого дома — вероятно, российская ПВО сбивала дроны прямо над жильем людей.

Волгоград

Громко также было в Волгограде, где раздалось около десятка взрывов. По словам жителей города, российская ПВО пыталась сбить дроны.

Крым

Также сообщается о ночных взрывах в Крыму, в частности, в Феодосии. На опубликованных кадрах можно услышать громкие звуки.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 20 сентября Россия ударила по многоэтажке в Днепре. Известно об одном погибшем.