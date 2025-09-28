Росіяни атакували Україну ракетами та дронами: які міста під загрозою (оновлюється)

Окупанти знову атакують Україну ракетами та дронами

Російські окупанти влаштували в ніч на 28 вересня чергову масовану комбіновану атаку на Україну. Ворог задіяв ударні безпілотники та дрони-імітатори, підняв у небо залишки стратегічної авіації, які ще можуть літати — загалом шість Ту-95МС та два Ту-160 з ракетами Х-101, а також залишки Чорноморського флоту з крилатими ракетами "Калібр". Також окупанти підіймали МіГ-31К та запускали аеробалістичні ракети "Кинджал".

(оновлюється)

06:25 Дві ракети взяли курс на Старокостянтинів. Ще до п'яти ракет в Київській області.

06:20 Ще одна ракета летіла у бік Запоріжжя, але також "загадково зникла". Дві ракети все ще є курсом на Васильків, також додалися нові ударні дрони. Кілька ракет ще є біля Кропивницького та Черкас, одна Х-101 з'явилася біля Гнівані.

06:15 Запоріжжя — локаційно чисто. Дві ракети Х-101 курсом на Васильків, одна ракета курсом на Білу Церкву. Буча, Ірпінь, Київ — загроза атаки ударних дронів, російські безпілотники підлетіли одночасно з ракетами.

06:10 Зафіксовано ще два "Калібри" в бік Запоріжжя. Одна Х-101 біля Гайсина. Залишки Х-101 на Черкащині змінили курс в бік Білої Церкви.

06:05 Вилізло ще дві крилаті ракети курсом на передмістя Києва (Васильків). Більшість інших ракет в Черкаській області.

06:00 Протиповітряна оборона ліквідувала Х-101, які намагалися атакувати Київ, також "відмінусовано" ворожі "Калібри". Кількість інших ракет також зменшилася. Тим часом Польща підняла авіацію через ракетну атаку росіян.

05:50 В Запоріжжі ракета пошкодила школу та підпалила багатоповерхівку. Тим часом крилаті ракети Х-101 летять курсом на Вінницьку область, багато ракет курсом на Черкаську область. Новий "Калібр" було зафіксовано на Херсонщині.

05:45 Загалом крилатих ракет вистачає. Групи Х-101 летять курсом на Полтавщину, Черкащину та Київщину.

05:40 Крилаті ракети летять з Полтавської області у бік Черкаської, нові ракети завертають з Чернігівщини на Полтавщину. Також ще один "Калібр" курсом на Запоріжжя, та пуски балістичних ракет по Лебедину.

05:35 Ще два вибухи пролунали у Запоріжжі — попередньо, чергові російські "Калібри" атакували місто.

05:30 Загалом нова хвиля пусків "Калібрів" — не більше восьми одиниць, підльот можливий до 06:00. Х-101 летять незмінним курсом.

05:25 Ракети змінили курс, летять у бік Полтавської області. Також повідомляється про ще одну серію пусків "Калібрів", особлива загроза є для Запоріжжя та області.

05:20 Перші Х-101 фіксуються на Сумщині в бік Чернігівської області.

05:15 У Запоріжжі пролунали вибухи, попередньо, долетіли запущені з Чорного моря "Калібри". Щонайменше один вибух було чутно в місті.

05:00 В Києві виникла пожежа та є пошкодження будівель внаслідок атаки дронів. Перші пуски "Калібрів" були імітаційними — ракет досі не спостерігається. За другою партією ракет все ще триває загроза.

04:40 Київ відбивається від дронів, також під масованим ударом БПЛА Біла Церква. Моніторинг повідомив про додаткові пуски "Калібрів" з району Мисхако біля Новоросійська.

04:25 Київ під масованою атакою ударних дронів окупантів.

04:15 Повідомляється про пуски "Калібрів" з Чорного моря, кількість невідома. Пускали з району Новоросійська, будуть в повітряному просторі протягом 40 хвилин.

03:55 Попередньо, окупанти здійснили пусковий маневр з району Саратовської області. Ракети можуть бути в повітряному просторі України до 05:00

03:50 Загальна ситуація наступна: росіяни вже встигли атакувати "Кинджалами" Старокостянтинів — абсолютно без успіху. Також з РСЗВ обстріляли приватні житлові будинки у Запоріжжі. Окрім цього, залишається велика кількість ударних дронів — понад 100 одиниць летить у бік Київської та Чернігівської областей, під атакою перебуває Біла Церква та околиці. Також під атакою були й інші регіони.

Нагадаємо, вночі на 20 вересня окупанти влаштували комбіновану атаку на Україну. Росіяни застосували крилаті ракети Х-101, балістичні ракети "Іскандер-М" / KN-23 та велику кількість ударних дронів та дронів-імітаторів. Традиційно ворог завдавав ударів по цивільних об'єктах критичної інфраструктури. Серед іншого Росія вдарила ракетою по багатоповерхівці у Дніпрі, там був загиблий. Також загинув чоловік на Хмельниччині.

До цього росіяни в ніч на 10 вересня влаштували черговий масований комбінований ракетно-дроновий удар по Україні. Ворог атакував великою кількістю ударних дронів, а також задіяв для удару залишки стратегічної авіації — бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160 з ракетами Х-101. В морі також фіксувалися кораблі з крилатими ракетами "Калібр". Під ударом і цього разу були об'єкти цивільної інфраструктури.