Бєлгород у темряві: удар по ТЕЦ залишив без світла десятки тисяч росіян

Губернатор Бєлгородської області визнав важкі пошкодження ТЕЦ

Десятки тисяч мешканців Бєлгорода та області залишилися без світла внаслідок знищення підстанції "Луч" ввечері 5 жовтня. Росіяни намагаються виправити пошкодження та повернути світло в місто та населені пункти регіону.

Про це заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. Він поскаржився, що внаслідок виведення з ладу підстанції повністю або частково немає електропостачання у семи муніципальних утвореннях. Майже 40 тисяч росіян залишилися без світла.

"Всі аварійні бригади знаходяться на місці та виконують усі необхідні роботи, щоб підключити житлові будинки, соціальні об'єкти, комерційні підприємства, щоб у нас завтра всі усі відновлювальні роботи були завершені. Обсяг робіт має бути великий", — визнав Гладков.

Нагадаємо, що у Бєлгороді ввечері 5 жовтня стався масштабний блекаут — світло зникло у низці районів російського міста та у деяких обласних населених пунктах. Росіяни вже заявили про нібито "ракетний удар" з боку України. Нібито "у відповідь" росіяни влаштували черговий дроновий теракт в Харкові. А до цього 28 вересня точним "ракетним ударом" було виведено з ладу Бєлгородську ТЕЦ та підстанцію. Повернути світло у місто та приміські населені пункти росіянам вдалось тільки 30 вересня.

Також у Брянській області Росії вночі з 5 на 6 жовтня було гучно у місті Клинці. Але для різноманіття замість традиційного знищення нафтобаз у Клинцях було атаковано місцеву ТЕЦ. Попередньо, було уражено розподільчі потужності ТЕЦ, що могло спричинити відключення електроенергії у Клинцях.