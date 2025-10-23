Трамп отреагировал на "громкое" заявление Путина, а РФ запускает дроны. Хронология войны — день 1339
24 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света
На календаре пятница, 24 октября 2025 года. Российские оккупанты не оставляют надежд погрузить Украину в сплошную тьму и холод, сорвав отопительный сезон, и эксперты считают, что, хотя отключений избавиться не получится, уже оптимизм терять не стоит. Тем временем на фронте продолжаются ожесточенные бои, жарче всего на Покровском и Новопавловском направлениях.
Как проходит 1339-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 24 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.
00:00 Трамп отреагировал на слова Путина о том, что Россия неуязвима к санкциям США.
"Рад, что он так считает. Посмотрим через шесть месяцев", — сказал президент США.
Тем временм в небе над Украиной фиксируются российские дроны.
