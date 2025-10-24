Укр

Россияне ударили по Харькову КАБами. Есть раненые, под завалами ищут людей

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Враг направил на Харьков КАБы Новость обновлена 24 октября 2025, 12:20
Враг направил на Харьков КАБы. Фото Коллаж "Телеграф"

Возник сильный пожар

После 11 часов в пятницу, 24 октября, Россия атаковала Харьков пятью КАБами. Прогремели взрывы, под удар попал Индустриальный район, известно о шести пострадавших, под завалами могут быть люди.

Что нужно знать:

  • Кроме Херсона, 24 октября Россия ударила по Харькову
  • Под обстрел попали гражданское предприятие и автобаза
  • На месте попадания возник масштабный пожар, известно о 6 раненых

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По уточненной информации, одно попадание пришлось по автобазе, повреждено более 20 машин. Второе – по гражданскому предприятию. Вспыхнул пожар, его тушат спасатели. На одном из мест попаданий взрывная волна также повредила две многоэтажки — выбиты окна.

Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА, в 11:58 проинформировал, что количество пострадавших из-за вражеского удара по Индустриальному району возросло до шести человек.

Среди них — 69-летняя женщина, которая подверглась острой реакции на стресс. Бригады врачей на месте, оказывают всю необходимую помощь,

Олег Синегубов

Удары России по Украине 24 октября — что известно

Утром в пятницу Россия массированно обстреляла Херсон. Враг ударил по жилым кварталам Корабельного района и прибрежным зонам Днепровского района. Погибли две женщины, более 20 жителей города ранены. Среди пострадавших 16-летний подросток и две девушки 15 и 17 лет. У девушек контузии и минно-взрывные травмы.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 23 октября Россия в очередной раз атаковала Украину. Взрывы раздавались в Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях. Были повреждения попадания в Киеве, пострадала железная дорога в Сумской области.

Теги:
#Харьков #Взрывы #Пострадавшие #Атака