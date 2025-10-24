Россияне ударили по Харькову КАБами. Есть раненые, под завалами ищут людей

Возник сильный пожар

После 11 часов в пятницу, 24 октября, Россия атаковала Харьков пятью КАБами. Прогремели взрывы, под удар попал Индустриальный район, известно о шести пострадавших, под завалами могут быть люди.

Что нужно знать:

Кроме Херсона, 24 октября Россия ударила по Харькову

Под обстрел попали гражданское предприятие и автобаза

На месте попадания возник масштабный пожар, известно о 6 раненых

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По уточненной информации, одно попадание пришлось по автобазе, повреждено более 20 машин. Второе – по гражданскому предприятию. Вспыхнул пожар, его тушат спасатели. На одном из мест попаданий взрывная волна также повредила две многоэтажки — выбиты окна.

Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА, в 11:58 проинформировал, что количество пострадавших из-за вражеского удара по Индустриальному району возросло до шести человек.

Среди них — 69-летняя женщина, которая подверглась острой реакции на стресс. Бригады врачей на месте, оказывают всю необходимую помощь, Олег Синегубов

Удары России по Украине 24 октября — что известно

Утром в пятницу Россия массированно обстреляла Херсон. Враг ударил по жилым кварталам Корабельного района и прибрежным зонам Днепровского района. Погибли две женщины, более 20 жителей города ранены. Среди пострадавших 16-летний подросток и две девушки 15 и 17 лет. У девушек контузии и минно-взрывные травмы.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 23 октября Россия в очередной раз атаковала Украину. Взрывы раздавались в Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях. Были повреждения попадания в Киеве, пострадала железная дорога в Сумской области.