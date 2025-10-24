Росіяни вдарили по Харкову КАБами. Є поранені, під завалами шукають людей
Виникла сильна пожежа
Після 11-ї години у п'ятницю, 24 жовтня, Росія атакувала Харків п'ятьма КАБами. Пролунали вибухи, під удар потрапив Індустріальний район, відомо про шістьох постраждалих, під завалами можуть бути люди.
Що треба знати:
- Окрім Херсона 24 жовтня Росія вдарила по Харкову
- Під обстріл потрапило цивільне підприємство та автобаза
- На місці влучання виникла масштабна пожежа, відомо про 6 поранених
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Спалахнула пожежа, яку тушать рятувальники. За уточненою інформацією, одне влучання прийшлося по автобазі, пошкоджено понад 20 машин. Друге — по цивільному підприємству. На одному з місць влучань вибухова хвиля також пошкодила дві багатоповерхівки — вибито вікна.
Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА, об 11:58 поінформував, що кількість постраждалих через ворожий удар по Індустріальному району зросла до шести людей.
Серед них — 69-річна жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес. Бригади лікарів на місці, надають усю необхідну допомогу,
Удари Росії по Україні 24 жовтня — що відомо
Зранку у п'ятницю Росія масовано обстріляла Херсон. Ворог вдарив по житлових кварталах Корабельного району та прибережних зонах Дніпровського району. Загинули двоє жінок, понад 20 жителів міста поранено. Серед постраждалих 16-річний підліток та двоє дівчат 15 і 17 років. У дівчат контузії та мінно-вибухові травми.
Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 23 жовтня Росія вчергове атакувала Україну. Вибухи лунали на Дніпропетровщині, Сумщині та Полтавщині. Були пошкодження на влучання в Києві, постраждала залізниця в Сумській області.