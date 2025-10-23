Трамп відреагував на "гучну" заяву Путіна, а РФ запускає дрони. Хронологія війни - день 1339

24 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі пʼятниця, 24 жовтня 2025 року. Російські окупанти не полишають надій занурити Україну у суцільну темряву та холод, зірвавши опалювальний сезон, та експерти вважають, що, хоч відключень позбутись не вийде, вже ж оптимізм втрачати не варто. Тим часом на фронті продовжуються запеклі бої, найгарячіше на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Як проходить 1339-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 24 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 Трамп відреагував на слова Путіна про те, що Росія неуразлива до санкцій США.

"Радий, що він так вважає. Подивимось через шість місяців", — сказав президент США.

Тим часом у небі над Україною фіксуються російські дрони.

Мапа повітряних тривог

Про те, що відбувалося 23 жовтня, читайте у трансляції: Росіяни атакували рятувальників та нарощують арсенал зброї. Хронологія війни — день 1338

З ситуацією в Україні 22 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: США оголосять санкції проти РФ, а у Челябінську прильоти. Хронологія війни — день 1337

Про новини та події 21 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Україна уразила Брянський хімзавод, а Трамп передумав зустрічатись з Путіним. Хронологія війни — день 1336