Росіяни масовано вдарили по Херсону: працівницю "Укрпошти" вбили у маршрутці (фото) — оновлено

Олена Руденко
Наслідки ударів РФ по Херсону Новина оновлена 24 жовтня 2025, 13:10
Наслідки ударів РФ по Херсону. Фото Колаж "Телеграф"

Окупанти атакували два райони міста

Зранку у п'ятницю, 24 жовтня Росія масовано атакувала Херсон. Ворог обстріляв житлові квартали Корабельного району та прибережні зони Дніпровського району. Відомо вже про двох загиблих жінок, багато жителів міста поранено.

Що треба знати:

  • Росія атакувала два райони Херсона вранці у п'ятницю
  • У Корабельному районі під ворожий удар потрапили житлові квартали
  • Загинули дві жінки, серед постраждалих троє підлітків

Оновлено. Стало відомо, що одна з загиблих жінок — Каріна Дементій, начальниця відділення "Укрпошти" в Херсоні, повідомили у Telegram-каналі установи. У жінки залишилися син та чоловік.

Вона прямувала на роботу. У звичайній маршрутці, наповненій звичайними людьми. Та в той момент російські "Гради" накрили місто, — йдеться у повідомленні

Каріна Дементій загинула від російського удару по Херсону
Каріна Дементій

Окупанти вдарили по Корабельному району Херсона близько 7:30. Загинули двоє жінок. Одна з них, 46-річна херсонка в момент атаки перебувала у маршрутному таксі, повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Кількість постраждалих зросла до 19 людей. У людей мінно-вибухові травми та контузії. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, у багатоповерхівках зруйновані балкони, вибиті вікна та шибки.

Житель Херсона, поранений під час обстрілу РФ
Житель Херсона, поранений під час обстрілу РФ
Наслідки атаки Росії на Херсон 24.10.2025
Пошкоджений будинок
Наслідки атаки РФ на Херсон 24 жовтня 2025
В багатоповерхівці пошкоджені вікна
Наслідки атаки Росії на Херсон 24.10.2025
Наслідки атаки РФ на Херсон 24 жовтня 2025
Виникла пожежа
Наслідки атаки Росії на Херсон 24.10.2025

Як поінформував начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, серед поранених 16-річний підліток та двоє дівчат 15 та 17 років. У дівчат контузії та мінно-вибухові травми. Молодша з них на момент атаки окупантів була у квартирі, старша — на вулиці.

Telegram-канал "ХЕРСОН: Non Fake" опублікував відео моменту обстрілу. Також там показали пошкоджену ворожими ударами квартиру.

Увага! Відео містить ненормативну лексику!

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 23 жовтня Росія вчергове атакувала Україну. Вибухи лунали на Дніпропетровщині, Сумщині та Полтавщині. Були пошкодження на влучання в Києві, постраждала залізниця в Сумській області.

