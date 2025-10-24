Росіяни масовано вдарили по Херсону: працівницю "Укрпошти" вбили у маршрутці (фото) — оновлено

Окупанти атакували два райони міста

Зранку у п'ятницю, 24 жовтня Росія масовано атакувала Херсон. Ворог обстріляв житлові квартали Корабельного району та прибережні зони Дніпровського району. Відомо вже про двох загиблих жінок, багато жителів міста поранено.

Що треба знати:

Росія атакувала два райони Херсона вранці у п'ятницю

У Корабельному районі під ворожий удар потрапили житлові квартали

Загинули дві жінки, серед постраждалих троє підлітків

Оновлено. Стало відомо, що одна з загиблих жінок — Каріна Дементій, начальниця відділення "Укрпошти" в Херсоні, повідомили у Telegram-каналі установи. У жінки залишилися син та чоловік.

Вона прямувала на роботу. У звичайній маршрутці, наповненій звичайними людьми. Та в той момент російські "Гради" накрили місто, — йдеться у повідомленні

Каріна Дементій

Окупанти вдарили по Корабельному району Херсона близько 7:30. Загинули двоє жінок. Одна з них, 46-річна херсонка в момент атаки перебувала у маршрутному таксі, повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Кількість постраждалих зросла до 19 людей. У людей мінно-вибухові травми та контузії. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, у багатоповерхівках зруйновані балкони, вибиті вікна та шибки.

Житель Херсона, поранений під час обстрілу РФ

Пошкоджений будинок

В багатоповерхівці пошкоджені вікна

Виникла пожежа

Як поінформував начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько, серед поранених 16-річний підліток та двоє дівчат 15 та 17 років. У дівчат контузії та мінно-вибухові травми. Молодша з них на момент атаки окупантів була у квартирі, старша — на вулиці.

Telegram-канал "ХЕРСОН: Non Fake" опублікував відео моменту обстрілу. Також там показали пошкоджену ворожими ударами квартиру.

Увага! Відео містить ненормативну лексику!

