Россияне массированно ударили по Херсону: сотрудницу "Укрпочты" убили в маршрутке (фото) — обновлено
-
-
Оккупанты атаковали два района города
Утром в пятницу, 24 октября, Россия массированно атаковала Херсон. Враг обстрелял жилые кварталы Корабельного района и прибрежные зоны Днепровского района. Известно уже о двух погибших женщинах, много жителей города ранены.
Что нужно знать:
- Россия атаковала два района Херсона утром в пятницу
- В Корабельном районе под вражеский удар попали жилые кварталы
- Погибли две женщины, среди пострадавших трое подростков
Обновлено. Стало известно, что одна из погибших женщин — Карина Дементий, начальница отделения "Укрпочты" в Херсоне, сообщили в Telegram-канале учреждения. У женщины остались сын и муж.
Она добиралась на работу. В обычной маршрутке, наполненной обычными людьми. И в тот момент российские "Грады" накрыли город, — говорится в сообщении
Оккупанты ударили по Корабельному району Херсона около 7:30. Погибли две женщины. Одна из них, 46-летняя херсонка, в момент атаки находилась в маршрутном такси, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Число пострадавших возросло до 19 человек. У людей минно-взрывные травмы и контузии. В результате обстрела повреждены частные дома, в многоэтажках разрушены балконы, выбиты окна и стекла.
Как сообщил начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько, среди раненых 16-летний подросток и две девочки 15 и 17 лет. У девочек контузии и минно-взрывные травмы. Младшая из них на момент атаки оккупантов была в квартире, старшая — на улице.
Telegram-канал "Херсон: Non Fake" опубликовал видео момента обстрела. Также там показали поврежденную вражескими ударами квартиру.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!
Как сообщал "Телеграф", в ночь на 23 октября Россия в очередной раз атаковала Украину. Взрывы раздавались в Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях. Были повреждения попадания в Киеве, пострадала железная дорога в Сумской области.