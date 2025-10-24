Укр

Россияне массированно ударили по Херсону: сотрудницу "Укрпочты" убили в маршрутке (фото) — обновлено

Елена Руденко
Последствия ударов РФ по Херсону
Последствия ударов РФ по Херсону. Фото Коллаж "Телеграф"

Оккупанты атаковали два района города

Утром в пятницу, 24 октября, Россия массированно атаковала Херсон. Враг обстрелял жилые кварталы Корабельного района и прибрежные зоны Днепровского района. Известно уже о двух погибших женщинах, много жителей города ранены.

Что нужно знать:

  • Россия атаковала два района Херсона утром в пятницу
  • В Корабельном районе под вражеский удар попали жилые кварталы
  • Погибли две женщины, среди пострадавших трое подростков

Обновлено. Стало известно, что одна из погибших женщин — Карина Дементий, начальница отделения "Укрпочты" в Херсоне, сообщили в Telegram-канале учреждения. У женщины остались сын и муж.

Она добиралась на работу. В обычной маршрутке, наполненной обычными людьми. И в тот момент российские "Грады" накрыли город, — говорится в сообщении

Карина Дементий погибла во время ударов РФ по Херсону
Карина Дементий

Оккупанты ударили по Корабельному району Херсона около 7:30. Погибли две женщины. Одна из них, 46-летняя херсонка, в момент атаки находилась в маршрутном такси, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Число пострадавших возросло до 19 человек. У людей минно-взрывные травмы и контузии. В результате обстрела повреждены частные дома, в многоэтажках разрушены балконы, выбиты окна и стекла.

Житель Херсона ранен во время обстрела РФ
Житель Херсона ранен во время обстрела РФ
Последствия атаки России на Херсон 24.10.2025
Поврежденный дом
Последствия атаки РФ на Херсон 24 октября 2025
В многоэтажке повреждены окна
Последствия атаки России на Херсон 24.10.2025
Последствия атаки РФ на Херсон 24 октября 2025
Возник пожар
Последствия атаки России на Херсон 24.10.2025

Как сообщил начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько, среди раненых 16-летний подросток и две девочки 15 и 17 лет. У девочек контузии и минно-взрывные травмы. Младшая из них на момент атаки оккупантов была в квартире, старшая — на улице.

Telegram-канал "Херсон: Non Fake" опубликовал видео момента обстрела. Также там показали поврежденную вражескими ударами квартиру.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 23 октября Россия в очередной раз атаковала Украину. Взрывы раздавались в Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях. Были повреждения попадания в Киеве, пострадала железная дорога в Сумской области.

