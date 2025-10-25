Україна отримала більше ракет, а графіки відключень пом'якшилися. Хронологія війни - день 1340

25 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі субота, 25 жовтня 2025 року. 1340-й день війни України проти російських окупантів. У Покровську та Куп'янську дуже складна ситуація, ведуться важкі бої. З гарних новин — Україна отримає більше ракет, а відключень поменшає через потепління та ліквідацію наслідків російських терактів проти енергетики.

Як проходить 1340-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 25 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 "Невідомі дрони" або "невідомі ракети" нібито вдарили по ГЕС у Бєлгородській області Росії. Внаслідок низки ударів електростанцію серйозно пошкоджено. Тим часом Харків відбиває атаку ударних дронів окупантів.

