Росія евакуює авіацію з аеродромів під Москвою, а вода з Бєлгородської дамби затоплює позиції ЗС РФ. Хронологія війни — день 1342

27 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі понеділок, 27 жовтня 2025 року. Багато дронів прямують у напрямку російської столиці, тому проводиться термінова евакуація авіації з баз під Москвою та стратегічних бомбардувальників з аеродрому "Енгельс-2". Вода, яка виходить з Бєлгородського водосховища через пошкоджену греблю, затоплює позиції 128-ї, 116-ї, 68-ї та 136-ї бригад ЗС Росії та підрозділи 68/69 дивізії й та 44-го армійського корпусу біля кордону з Харківщиною. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, на фронті відбулося 110 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакував на Покровському, Костянтинівському та Олександрівському напрямках.

Як проходить 1342-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 27 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

01:00 В Росії дрони продовжують всіляко принижувати Московську область та місцеву ППО. Тим часом нова група російських ударнів дронів зафіксована на Сумщині.

00:04 Тим часом у деяких регіонах України оголошена повітряна тривога.

Карта тривог

Ворожі безпілотники зафіксовані на Харківщині, Сумщині та Полтавщині.

00:00 Росіяни "погасили" РЕБами БПЛА прямо в житлові будинки у Донецьку та обстріляли їх власною ППО.

