Загострення ситуації біля Покровська та атака дронів на Москву. Хронологія війни - день 1344

29 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі середа, 29 жовтня 2025 року. Моніторингові канали повідомляють, що в небі над РФ зафіксовано приблизно 130 БпЛА, багато з яких летить на Московську область. Президент США Дональд Трамп готовий запроваджувати нові жорсткі санкції проти Росії, щоб чинити тиск на Володимира Путіна у переговорах про припинення російсько-української війни, заявив Bloomberg посол США в НАТО Метью Вітакер. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, на фронті відбулося 135 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакував на Покровському, Костянтинівському та Олександрівському напрямках.

Як проходить 1344-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 29 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:05 Росіяни намагаються закріпитися на околицях Мирнограду біля Покровська Донецької області. Наразі тривають вуличні бої. Сили Оборони роблять все можливе — знищують техніку та десант, але фактор погіршення погодних умов робить своє, констатують на каналі DeepState.

Мирноград Донецької області

У смт Новоспаське Ульяновської області РФ виникла пожежа на нафтобазі "НС-Ойл".

Пожежа на нафтобазі

З ситуацією в Україні 28 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: У Покровську та Мирнограді важкі бої, а дрони атакують Росію. Хронологія війни — день 1343

Про новини та події 27 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Вибухи у Підмосковʼї та важкі бої у Покровську. Хронологія війни — день 1342

Про те, що відбувалося 26 жовтня, читайте у трансляції: Дрон ударив по автобусу з людьми під Сумами, а Москва під атакою БпЛА. Хронологія війни — день 1341