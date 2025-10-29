Дрони масовано атакували Росію та навідалися до окупованого Криму (фото і відео)

Атаки були результативні

В ніч на середу, 29 жовтня, дрони атакували Москву, ще кілька регіонів Росії та НПЗ в окупованому Криму. У РФ під ударами опинилися нафтопереробні заводи та виробництво хімічної продукції.

Що треба знати:

Атака почалася ще з вечора, вибухи лунали в кількох регіонів Росії, після них зайнялися пожежі

За попередніми даними під удар потрапили два НПЗ у РФ та один — у Криму

Також з'явилася інформація про результативну атаку на хімічне виробництво

Москва

Атака почалася ще звечора — мер Москви Собянін заявив про сім безпілотників, що нібито "летіли на Москву" звечора та протягом ночі. За його словами, їх було збито. Призупиняли роботу аеропортів Домодєдово і Жуковський.

Ставропольський край

Telegram-канал Supernova+ повідомив про атаку на місто Будьоновськ Ставропольського краю. За його даними, під удар потрапило ТОВ "Ставролен", яке входить у хіміко-нафтохімічний сектор РФ. Завод випускає та працює з такими продуктами: поліетилен, поліпропілен, вінілацетат, бензол та ін. Після вибухів виникла пожежа, вогонь було видно здалеку.

Пожежу було видно здалеку

Увага! Деякі відео містять ненормативну лексику

Республіка Марій Ел

Після другої години ночі з'явилися повідомлення про атаку на Марійський нафтопереробний завод, що розташований у селі Табашино (Республіка Марій Ел). В мережі показали кадри масштабної пожежі, що виникла після вибухів.

Заграва після вибухів

Місцеві показали пожежу на місці вибухів

Завод розташований біля магістрального нафтопроводу "Сургут-Полоцьк". Підприємство має дві АВТ установки (призначені для переробки нафти) та здатний переробляти понад 1,6 мільйона тонн нафти на рік. НПЗ випускає бензин газовий стабільний, моторне паливо, суднове паливо, вакуум-газойль, мазут, сировину для бітуму тощо.

Ульяновська область

Також ще пізно ввечері 28 жовтня під дроновий удар потрапило місто Новоспасське Ульяновської області. Там в одному районі розташовано три нафтобази. Очевидці заявили, що пролунало від 5 до 8 вибухів. За попередніми даними, атака була на ОАО "НС-Ойл", під удар потрапила установка АВТ-200. "НС-Ойл" займається переробкою нафти. Також завод виробляє бензинову та дизельну фракції, мазут. Потужність заводу до 600 000 тонн пального на рік.

Окупований Крим

Telegram-канал "Крымский ветер" повідомив, що о 6:26 стався потужний приліт у селищі Гвардійське. За попередніми даними, знову горить нафтобаза ATAN, що вже була атакована 17 жовтня і горіла кілька діб.

Задимлення на місці вибуху

Раніше "Телеграф" розповідав, що днями росіяни стягнули пікапи з кулеметами під Кремль, щоб захистити його від атаки дронів.