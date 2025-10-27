Від "Київ за три дні" до пікапів з кулеметами під Кремлем: фото з Москви під час відбиття атаки дронів "підірвало" мережу

Путіну довелося тікати з Кремля через загрозу атаки українських дронів

Під час атаки дронів на Москву ввечері 26 жовтня мережу доволі швидко облетіло зроблене у російській столиці фото російського аналога українських мобільних вогневих груп. Пікап з кількома солдатами та кулеметом став біля стін Кремля, щоб намагатися перехоплювати та збивати українські дрони.

Що відомо:

Російські пропагандисти спробували "зліпити" з фото "перемогу", але стало лише гірше

В українському сегменті пікап із кулеметом біля Кремля викликав гомеричний регіт

Під шумок російська стратегічна та тактична авіація почала тікати з підмосковних аеродромів

Першими фото опублікували московські канали, далі його підхопила білоруська пропаганда — мовляв, от дивіться, як захищають від дронів Москву. Врешті-решт, фото дісталося й українського сегмента мережі.

Росіяни вкрали ідею "безпорадних МВГ" в України

Один з російських пропагандистів взявся прокоментувати фото, але краще б він цього не робив. Пропагандисту, відомому своїми анонсами російських терактів та закликами до вбивств українського мирного населення, захотілося знайти у фото хоч щось хороше, і він не придумав нічого ліпшого, аніж заявити, що у російських солдатів "свіжий пікап, стійка для кулемета, снаряга знову ж таки у хлопців симпатична, хоч на взірцевий слайд вставляй".

Ще один такий же пікап з кулеметом, до речі, "засвітився" на скріншоті розмови росіянина зі своєю дружиною. За його словами, він нібито побачив біля Кремля аж п'ять таких "вогневих груп", а "первого срочно вывезли" — скоріше за все, мається на увазі російський правитель Володимир Путін, якому довелося тікати з власної резиденції.

В українському сегменті фото викликало несамовитий регіт. Найпоширенішим жартом стало те, що шлях від "Києва за три дні" до МВГ на Червоній площі виявився для росіян не таким вже й довгим. Також жартували, щоб не збивали БПЛА над мавзолеєм Леніна — цей, мовляв, ми й самі готові спалити. Також широко розійшлася трохи відредагована версія фото.

Так значно ближче до істини

Драп-марш по-російськи

Тим часом на тлі атаки дронів на Москву та Московську область російські військові поспіхом намагаються евакуювати авіацію з атакованих аеродромів. За даними моніторингових каналів, спостерігається втеча російських літаків стратегічної та тактичної авіації у бік Уралу, причому "драп-марш" торкнувся не тільки підмосковних баз, але й аеродрому "Енгельс-2".

За даними моніторингових каналів, з підмосковного аеродрому "Раменскоє" втекли два Ту-160 та один Ту-95МС. З "Кубінки" втекли усі борти Су-34, Су-35 та шість літаків МіГ-29. Також фіксувалася втеча літаків Ту-22М3 з аеродромів "Шайковка" в Калузькій області РФ та Ту-95МС з "Енгельсу-2" в Саратовській області. Схоже, росіяни настільки налякані, що спішать прибрати залишки стратегічної авіації подалі від українських дронів.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 25 жовтня, дрони атакували Волгоградську область, пролунало близько 15 вибухів. Через атаку виникла пожежа на підстанції "Балашовська" у Волгоградській області, яка забезпечує транзит електроенергії з Волзької ГЕС до Центрального регіону Росії.