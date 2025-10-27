От "Киев за три дня" до пикапов с пулеметами под Кремлем: фото из Москвы во время отражения атаки дронов "взорвало" сеть

Путину пришлось бежать из Кремля из-за угрозы атаки украинских дронов

Во время атаки дронов на Москву вечером 26 октября сеть довольно быстро облетело сделанное в российской столице фото российского аналога украинских мобильных огневых групп. Пикап с несколькими солдатами и пулеметом стал у стен Кремля, чтобы пытаться перехватывать и сбивать украинские дроны.

Что известно:

Российские пропагандисты попытались "слепить" из фото "победу", но стало только хуже

В украинском сегменте пикап с пулеметом около Кремля вызвал гомерический хохот

Под шумок российская стратегическая и тактическая авиация начала удирать с подмосковных аэродромов

Первыми фото опубликовали московские каналы, дальше его подхватила белорусская пропаганда — мол, смотрите, как защищают от дронов Москву. В конце концов фото дошло и до украинского сегмента сети.

Россияне украли идею "беспомощных МВГ" у Украины

Один из российских пропагандистов взялся прокомментировать фото, но лучше бы он этого не делал. Пропагандисту, известному своими анонсами российских терактов и призывами к убийствам украинского мирного населения, захотелось найти в фото хоть что-то хорошее, и он не придумал ничего лучшего, чем заявить, что у русских солдат "свежий пикап, стойкая для пулемета, снаряга опять же у ребят симпатичная, хоть на образцовый слайд вставляй".

Еще один такой же пикап с пулеметом, кстати, засветился на скриншоте разговора россиянина со своей женой. По его словам, он якобы увидел около Кремля пять таких "огневых групп", а "первого срочно вывезли" — скорее всего, имеется в виду российский правитель Владимир Путин, которому пришлось бежать из собственной резиденции.

В украинском сегменте фото вызвало неистовый хохот. Самой распространенной шуткой стало то, что путь от "Киева за три дня" до МВГ на Красной площади оказался для россиян не таким уж долгим. Также шутили, чтобы не сбивали БПЛА над мавзолеем Ленина – этот, мол, мы и сами готовы сжечь. Также широко разошлась немного отредактированная версия фото.

Так гораздо ближе к истине

Драп-марш по-русски

Тем временем на фоне атаки дронов на Москву и Московскую область российские военные спешно пытаются эвакуировать авиацию с атакуемых аэродромов. По данным мониторинговых каналов, наблюдается бегство российских самолетов стратегической и тактической авиации в сторону Урала, причем "драп-марш" затронул не только подмосковные базы, но и аэродром "Энгельс-2".

По данным мониторинговых каналов, с подмосковного аэродрома "Раменское" удрали два Ту-160 и один Ту-95МС. Из "Кубинки" улетели все борта Су-34, Су-35 и шесть самолетов МиГ-29. Также фиксировалось бегство самолетов Ту-22М3 с аэродромов "Шайковка" в Калужской области РФ и Ту-95МС с "Энгельса-2" в Саратовской области. Похоже, россияне настолько напуганы, что спешат убрать остатки стратегической авиации как можно дальше от украинских дронов.

Напомним, в ночь на субботу, 25 октября, дроны атаковали Волгоградскую область, раздалось около 15 взрывов. Из-за атаки возник пожар на подстанции "Балашовская" в Волгоградской области, которая обеспечивает транзит электроэнергии из Волжской ГЭС в Центральный регион России.