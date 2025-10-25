Дроны второй раз за месяц устроили пожар на важной подстанции в России (видео)

Атакованная подстанция задействована в энергоснабжении Московской области

В ночь на субботу, 25 октября, дроны атаковали Волгоградскую область, прогремело около 15 взрывов. Из-за атаки возник пожар на подстанции "Балашовская" в Волгоградской области, которая обеспечивает транзит электроэнергии из Волжской ГЭС в Центральный регион России.

Что нужно знать:

В результате атаки дронов на подстанции "Балашовская" в Волгоградской области РФ возник пожар

Эта подстанция является ключевым звеном передачи электроэнергии, прежде всего, для Московской, Средневолжской и Южной энергозон РФ

Она атакована второй раз за месяц

Пожар на подстанции в результате атаки дронами признал губернатор региона Андрей Бочаров. Правда, он написал, что она возникла в результате падения обломков сбитых дронов и якобы быстро ликвидирована.

Однако спикер Украинской добровольческой армии, председатель Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук уточнил, что россияне "подстанцией все сбивали". Он напомнил, что она уже была атакована 16 октября.

Подстанция "Балашовская" — ключевое звено передачи электроэнергии

ПС 500 кВ Балашовская установленной мощностью 1523 МВА расположена в рабочем поселке Новониколаевский на севере Волгоградской области. Как объясняет Telegram-канал Supernova+, подстанция "Балашовская" в Волгоградской области – это высоковольтный узел мощностью 500 кВ. Она входит в магистральную сеть и обеспечивает передачу электроэнергии между регионами.

"Балашовская" является ключевым звеном передачи электроэнергии прежде всего для Московской, Средневолжской и Южной энергозон. Подстанция обеспечивает энергетическую устойчивость и резервирование энергоснабжения в Саратовской области, а также соседних регионов – Пензенской и Тамбовской областей. Через нее идут магистральные линии электропередачи 500 кВ, связывающие подстанции 500 кВ "Саратовская", "Пенза", "Мордовская".

Подстанция "Балашовская" атакована второй раз за месяц. 16 октября она уже ловила собой дроны. Тогда там тоже было возгорание.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 19 октября в РФ также прогремели многочисленные взрывы. Под ударом дронов оказались сразу два важных для РФ предприятия — нефтеперерабатывающий и газоперерабатывающий заводы.