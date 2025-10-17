Дроны устроили "веселую" ночь оккупантам. Пылает нефтебаза и склад боеприпасов, а в Сочи курортников спустили в подвалы

Атаки БПЛА на объекты, работающие на войну, были результативными

В ночь на пятницу, 17 октября, Россия и оккупированные территории подверглись ударам дронами. Взрывы гремели на Кубани, а также в захваченных россиянами Донецке и Крыму, который ранее также находился под ударами.

Что нужно знать:

Беспилотники массированно атаковали объекты на российской и оккупированных территориях

В Сочи и Адлере туристов на ночь спустили в подвалы

В оккупированном Донецке предварительно есть прилет в склад боеприпасов, в Крыму — попадание в нефтебазу

Кубань

Взрывы раздавались в городах Сочи и Адлер, а также в поселке Сириус. Руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко пишет, что российская Кубань в ночь на 17 октября находился под атакой украинских беспилотников. Работала вражеская ПВО, в Сочи и Адлере студентов и жителей гостиниц на ночь спустили в подвалы.

В Сочи и Адлере студентов и жителей гостиниц заставили почувствовать себя немного украинцами и спустили на всю ночь в подвалы. Атака происходила в несколько волн, поэтому последствия требуют дополнительного уточнения. Наиболее вероятные цели — НПЗ в районе Адлера, которые уже были поражены в предыдущие годы, Петр Андрющенко

Оккупированный Донецк

Над захваченным россиянами еще в 2014 году городом после двух часов ночи появились дроны. Вскоре начались взрывы и появились видео с последовавшим после них пожаром. По предварительным данным, в Донецке есть попадание по складу боеприпасов, который и горит.

Оккупированный Крым

Симферополь

Беспокойным было утро для оккупантов и в Крыму. Два мощных взрыва прогремели в Симферополе и Симферопольском районе в 06:23, через пять минут — еще два.

Поселок Гвардейский

Кроме того, ночью под атакой БПЛА находился поселок Гвардейское. Как проинформировали местные жители, из-за ударов горит нефтебаза, пишет Telegram-канал "Крымский ветер".

Атакованная нефтебаза в Гвардейском принадлежит сети АЗС ATAN. Похоже, теперь бензина и дизтоплива в Крыму станет еще меньше, — говорится в сообщении

Дым над нефтебазой в Гвардейском

Владельцем крупнейшей в Крыму сети ведущих автозаправочных комплексов под брендом ATAN (свыше 100 АЗК) является ООО "Кедр". Кроме этого, в собственности этого ООО — сеть нефтебаз и парк бензовозов.

Зарево от горящей нефтебазы в Гвардейском видно на многие километры. В том числе и из пригорода Симферополя. Однако из Симферополя видны два столба дыма. Один от нефтебазы в Гвардейском, а другой либо из аэропорта Симферополь либо аэродрома в Гвардейском (они почти на одной линии).

Справа — дым от горящей нефтебазы в Гвардейском, слева — от неизвестного источника

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 13 октября дроны СБУ атаковали ряд объектов, работающих на войну против Украины. В частности, беспилотники попали по меньшей мере в пять резервуаров Феодосийского морского нефтяного терминала, возник масштабный пожар.