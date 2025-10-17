Дрони влаштували "веселу" ніч окупантам. Палає нафтобаза та склад боєприпасів, а у Сочі курортників спустили у підвали

Атаки БПЛА на об'єкти, що працюють на війну, були результативними

В ніч на п'ятницю, 17 жовтня, Росія та окуповані території зазнали ударів дронами. Вибухи лунали на Кубані, а також у захоплених росіянами Донецьку та Криму, який раніше також був під ударами.

Що треба знати:

Безпілотники масовано атакували об'єкти на російській та окупованій територіях

У Сочі та Адлері туристів на ніч спустили у підвали

У окупованому Донецьку, попередньо, приліт у склад боєприпасів, у Криму — влучання у нафтобазу

Кубань

Вибухи лунали у містах Сочі та Адлер, а також у селищі Сіріус. Керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко пише, що російська Кубань в ніч на 17 жовтня перебувала під атакою українських безпілотників. Працювала ворожа ППО, в Сочі та Адлері студентів та жителів готелів на ніч спустили у підвали.

В Сочі та Адлері студентів та жителів готелів змусили відчути себе трохи українцями та спустили на всю ніч у підвали. Атака відбувалась у кілька хвиль, тому наслідки потребують додаткового уточнення. Найбільш вірогідні цілі — НПЗ в районі Адлера, які вже були уражені попередні роки, Петро Андрющенко

Окупований Донецьк

Над захопленим росіянами ще у 2014 році містом після другої години ночі з'явилися дрони. Невдовзі почалися вибухи та з'явилися відео з пожежею, що виникла після них. За попередніми даними, у Донецьку є влучання по складу боєприпасів, який й горить.

Окупований Крим

Сімферополь

Неспокійним був ранок для окупантів і у Криму. Два потужні вибухи пролунали в Сімферополі та Сімферопольському районі о 06:23, за п'ять хвилин — ще два.

Селище Гвардійське

Крім того, вночі під атакою БПЛА перебувало селище Гвардійське. Як поінформували місцеві жителі, через удари горить нафтобаза, пише Telegram-канал "Кримський вітер".

Гвардійське в Криму на карті

Атакована нафтобаза у Гвардійському належить мережі АЗС ATAN. Схоже, тепер бензину та дизпалива у Криму стане ще менше, — йдеться у повідомленні

Дим над нафтобазою у Гвардійському

Власником найбільшої в Криму мережі провідних автозаправних комплексів під брендом ATAN (налічує понад 100 АЗК) є ТОВ "Кедр". Крім цього, у власності цієї ТОВ — мережа нафтобаз і парк бензовозів.

Заграву від палаючої нафтобази в Гвардійському видно на багато кілометрів. Зокрема й з передмістя Сімферополя. Проте, з Сімферополя видно два стовпи диму. Один — від нафтобази у Гвардійському, а інший з аеропорту Сімферополь або аеродрому в Гвардійському (вони майже на одній лінії).

Праворуч — дим від палаючої нафтобази у Гвардійському, ліворуч — від невідомого джерела

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 13 жовтня дрони СБУ атакували низку об'єктів, які працюють на війну проти України. Зокрема безпілотники влучили щонайменше у п’ять резервуарів Феодосійського морського нафтового термінала, виникла масштабна пожежа.