Дрони вдруге за місяць влаштували пожежу на важливій підстанції у Росії (відео)

Атакована підстанція залучена до енергопостачання Московської області

В ніч на суботу, 25 жовтня, дрони атакували Волгоградську область, пролунало близько 15 вибухів. Через атаку виникла пожежа на підстанції "Балашовська" у Волгоградській області, яка забезпечує транзит електроенергії з Волзької ГЕС до Центрального регіону Росії.

Що треба знати:

Внаслідок атаки дронів на підстанції "Балашовська" у Волгоградській області РФ виникла пожежа

Ця підстанція є ключовою ланкою передачі електроенергії насамперед для Московської, Середньоволзької та Південної енергозон РФ

Її атаковано вдруге за місяць

Пожежу на підстанції внаслідок атаки дронами визнав губернатор регіону Андрій Бочаров. Щоправда, він написав, що вона виникла внаслідок падіння уламків збитих дронів та нібито була швидко ліквідована.

Проте речник Української добровольчої армії, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук уточнив, що росіяни "підстанцією все збивали". Він нагадав, що її вже було атаковано 16 жовтня.

Підстанція "Балашовська" — ключова ланка передачі електроенергії

ПС 500 кВ Балашівська встановленою потужністю 1523 МВА розташована у робочому селищі Новомиколаївський на півночі Волгоградської області. Як пояснює Telegram-канал Supernova+, підстанція "Балашовська" у Волгоградській області — це високовольтний вузол потужністю 500 кВ. Вона входить до магістральної мережі та забезпечує передачу електроенергії між регіонами.

"Балашовська" є ключовою ланкою передачі електроенергії насамперед для Московської, Середньоволзької та Південної енергозон. Підстанція забезпечує енергетичну стійкість та резервування енергопостачання Саратівської області, а також сусідніх регіонів – Пензенської та Тамбовської областей. Через неї йдуть магістральні лінії електропередачі 500 кВ, що пов'язують підстанції 500 кВ "Саратовська", "Пенза", "Мордівська".

Підстанцію "Балашовська" атаковано вдруге за місяць. 16 жовтня вона вже ловила собою дрони. Тоді там теж було займання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч на 19 жовтня у РФ також пролунали численні вибухи. Під ударом дронів опинилися одразу два важливі для РФ підприємства — нафтопереробний та газопереробний заводи.