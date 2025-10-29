Дроны массированно атаковали Россию и наведались в оккупированный Крым (фото и видео)
Удары были результативными
В ночь на среду, 29 октября, дроны атаковали Москву, еще несколько регионов России и НПЗ в оккупированном Крыму. В РФ под ударами оказались нефтеперерабатывающие заводы и предприятие химической продукции.
Что нужно знать:
- Атака началась еще с вечера, взрывы раздавались в нескольких регионах России, после них загорелись пожары
- По предварительным данным, под удар попали два НПЗ в РФ и один — в Крыму
- Также появилась информация о результативной атаке на химическое производство
Москва
Атака началась еще с вечера — мэр Москвы Собянин заявил о семи беспилотниках, которые якобы "летели на Москву" вечером и ночью. По его словам, они были сбиты. Приостанавливали работу аэропортов Домодедово и Жуковский.
Ставропольский край
Telegram-канал Supernova+ сообщил об атаке на город Буденовск Ставропольского края. По его данным, под удар попало ООО "Ставролен", что входит в химико-нефтехимический сектор РФ. Завод выпускает и работает с такими продуктами: полиэтилен, полипропилен, винилацетат, бензол и т.д. После взрывов возник пожар, огонь был виден издалека.
Внимание! Некоторые видео содержат ненормативную лексику
Республика Марий Эл
После двух часов ночи появились сообщения об атаке на Марийский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в селе Табашино (Республика Марий Эл). В сети показали кадры масштабного пожара после взрывов.
Завод расположен у магистрального нефтепровода "Сургут-Полоцк". Предприятие имеет две АВТ установки (предназначенные для переработки нефти) и способно перерабатывать более 1,6 миллиона тонн нефти в год. НПЗ выпускает бензин стабильный газовый, моторное топливо, судовое топливо, вакуум-газойль, мазут, сырье для битума и т.д.
Ульяновская область
Также еще поздно вечером 28 октября под дроновый удар попал город Новоспасское Ульяновской области. Там в одном районе расположены три нефтебазы. Очевидцы заявили, что раздалось от 5 до 8 взрывов. По предварительным данным, атака была на ОАО "НС-Ойл", под удар попала установка АВТ-200. "НС-Ойл" занимается переработкой нефти. Также завод производит бензиновую и дизельную фракцию, мазут. Мощность завода составляет до 600 000 тонн горючего в год.
Оккупированный Крым
Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что в 6:26 произошел мощный прилет в поселке Гвардейское. По предварительным данным, снова горит нефтебаза ATAN, которая уже была атакована 17 октября и горела несколько суток.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что на днях россияне стянули пикапы с пулеметами под Кремль, чтобы защитить его от атаки дронов.