Дроны массированно атаковали Россию и наведались в оккупированный Крым (фото и видео)

Удары были результативными

В ночь на среду, 29 октября, дроны атаковали Москву, еще несколько регионов России и НПЗ в оккупированном Крыму. В РФ под ударами оказались нефтеперерабатывающие заводы и предприятие химической продукции.

Что нужно знать:

Атака началась еще с вечера, взрывы раздавались в нескольких регионах России, после них загорелись пожары

По предварительным данным, под удар попали два НПЗ в РФ и один — в Крыму

Также появилась информация о результативной атаке на химическое производство

Москва

Атака началась еще с вечера — мэр Москвы Собянин заявил о семи беспилотниках, которые якобы "летели на Москву" вечером и ночью. По его словам, они были сбиты. Приостанавливали работу аэропортов Домодедово и Жуковский.

Ставропольский край

Telegram-канал Supernova+ сообщил об атаке на город Буденовск Ставропольского края. По его данным, под удар попало ООО "Ставролен", что входит в химико-нефтехимический сектор РФ. Завод выпускает и работает с такими продуктами: полиэтилен, полипропилен, винилацетат, бензол и т.д. После взрывов возник пожар, огонь был виден издалека.

Пожар был виден издалека

Внимание! Некоторые видео содержат ненормативную лексику

Республика Марий Эл

После двух часов ночи появились сообщения об атаке на Марийский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в селе Табашино (Республика Марий Эл). В сети показали кадры масштабного пожара после взрывов.

Зарево после взрывов

Местные показали пожар на месте взрывов

Завод расположен у магистрального нефтепровода "Сургут-Полоцк". Предприятие имеет две АВТ установки (предназначенные для переработки нефти) и способно перерабатывать более 1,6 миллиона тонн нефти в год. НПЗ выпускает бензин стабильный газовый, моторное топливо, судовое топливо, вакуум-газойль, мазут, сырье для битума и т.д.

Ульяновская область

Также еще поздно вечером 28 октября под дроновый удар попал город Новоспасское Ульяновской области. Там в одном районе расположены три нефтебазы. Очевидцы заявили, что раздалось от 5 до 8 взрывов. По предварительным данным, атака была на ОАО "НС-Ойл", под удар попала установка АВТ-200. "НС-Ойл" занимается переработкой нефти. Также завод производит бензиновую и дизельную фракцию, мазут. Мощность завода составляет до 600 000 тонн горючего в год.

Оккупированный Крым

Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что в 6:26 произошел мощный прилет в поселке Гвардейское. По предварительным данным, снова горит нефтебаза ATAN, которая уже была атакована 17 октября и горела несколько суток.

Задымление на месте взрыва

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на днях россияне стянули пикапы с пулеметами под Кремль, чтобы защитить его от атаки дронов.