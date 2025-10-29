Укр

Дроны массированно атаковали Россию и наведались в оккупированный Крым (фото и видео)

Елена Руденко

БПЛА атаковали окупантов Новость обновлена 29 октября 2025, 07:04
БПЛА атаковали окупантов. Фото Коллаж "Телеграф"

Удары были результативными

В ночь на среду, 29 октября, дроны атаковали Москву, еще несколько регионов России и НПЗ в оккупированном Крыму. В РФ под ударами оказались нефтеперерабатывающие заводы и предприятие химической продукции.

Что нужно знать:

  • Атака началась еще с вечера, взрывы раздавались в нескольких регионах России, после них загорелись пожары
  • По предварительным данным, под удар попали два НПЗ в РФ и один — в Крыму
  • Также появилась информация о результативной атаке на химическое производство

Москва

Атака началась еще с вечера — мэр Москвы Собянин заявил о семи беспилотниках, которые якобы "летели на Москву" вечером и ночью. По его словам, они были сбиты. Приостанавливали работу аэропортов Домодедово и Жуковский.

Ставропольский край

Telegram-канал Supernova+ сообщил об атаке на город Буденовск Ставропольского края. По его данным, под удар попало ООО "Ставролен", что входит в химико-нефтехимический сектор РФ. Завод выпускает и работает с такими продуктами: полиэтилен, полипропилен, винилацетат, бензол и т.д. После взрывов возник пожар, огонь был виден издалека.

Пожар в РФ после атаки дронов
Пожар был виден издалека

Внимание! Некоторые видео содержат ненормативную лексику

Республика Марий Эл

После двух часов ночи появились сообщения об атаке на Марийский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в селе Табашино (Республика Марий Эл). В сети показали кадры масштабного пожара после взрывов.

Последствия атаки дронов на РФ
Зарево после взрывов
Пожар после атаки дронов, Марий Эл
Местные показали пожар на месте взрывов

Завод расположен у магистрального нефтепровода "Сургут-Полоцк". Предприятие имеет две АВТ установки (предназначенные для переработки нефти) и способно перерабатывать более 1,6 миллиона тонн нефти в год. НПЗ выпускает бензин стабильный газовый, моторное топливо, судовое топливо, вакуум-газойль, мазут, сырье для битума и т.д.

Ульяновская область

Также еще поздно вечером 28 октября под дроновый удар попал город Новоспасское Ульяновской области. Там в одном районе расположены три нефтебазы. Очевидцы заявили, что раздалось от 5 до 8 взрывов. По предварительным данным, атака была на ОАО "НС-Ойл", под удар попала установка АВТ-200. "НС-Ойл" занимается переработкой нефти. Также завод производит бензиновую и дизельную фракцию, мазут. Мощность завода составляет до 600 000 тонн горючего в год.

Оккупированный Крым

Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что в 6:26 произошел мощный прилет в поселке Гвардейское. По предварительным данным, снова горит нефтебаза ATAN, которая уже была атакована 17 октября и горела несколько суток.

Задымление на месте взрыва из-за дрона в оккупированном Крыму
Задымление на месте взрыва

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на днях россияне стянули пикапы с пулеметами под Кремль, чтобы защитить его от атаки дронов.

