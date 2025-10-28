Блекаут на Сахаліні та повторна атака БПЛА на Москву. Хронологія війни — день 1343

28 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі вівторок, 28 жовтня 2025 року. На російському Сахаліні з невідомих причин стався вибух на ТЕЦ, в результаті чого острів поринув у пітьму. Тим часом Москву та Підмосков'я знову атакують невідомі БПЛА. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, на фронті відбулося 168 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакував на Покровському, Костянтинівському та Олександрівському напрямках. Й до гарних новин — підтверджено знищення ударного гелікоптеру Ка-52 ВКС РФ з екіпажем під час спроби відбиття нічної атаки БПЛА на Росію.

Як проходить 1343-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 28 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У деяких регіонах України оголошена повітряна тривога.

Карта повітряних тривог

Зокрема у Дніпропетровській та Запорізькій області повідомили про ракетну небезпеку, а на Чернігів зі сходу сунуть російські дрони.

