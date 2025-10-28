Блекаут на Сахалине и повторная атака БПЛА на Москву. Хронология войны — день 1343

28 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключения света

На календаре вторник, 28 октября 2025 года. На российском Сахалине по неизвестным причинам произошел взрыв на ТЭЦ, в результате чего остров погрузился во тьму. Тем временем Москву и Подмосковье снова атакуют неизвестные БПЛА. По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на фронте произошло 168 боевых столкновений. Больше всего враг атаковал на Покровском, Константиновском и Александровском направлениях. И к хорошим новостям — подтверждено уничтожение ударного вертолета Ка-52 ВКС РФ с экипажем при попытке отражения ночной атаки БПЛА на Россию.

Как проходит 1343-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 28 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

01:00 Российские дроны фиксировались у Чернигова. Между тем подтверждается, что на российском Сахалине "по неизвестным причинам" взорвалась ТЭЦ: более 100 тысяч россиян без света.

00:00 В некоторых регионах Украины объявлена ​​воздушная тревога.

Карта воздушных тревог

В частности, в Днепропетровской и Запорожской области сообщили о ракетной опасности, а на Чернигов с востока приближаются российские дроны.

