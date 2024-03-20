До 50 тысяч гривен: где бойцам и их семьям осуществят три выплаты и при каких обстоятельствах

Это произойдет в одной общине

Военные и их семьи, проживающие в Белогородской территориальной общине, имеют право на 3 денежных выплаты.

Как говорит глава Белогородской территориальной громады Бучанского района Киевщины Антон Овсиенко в комментарии для АрмияInform, наибольшая сумма помощи составляет 15 тысяч гривен, а самая большая — 50 тысяч гривен. Она предусмотрена для трех категорий лиц.

По его словам, в общине есть 10 сел, в которых проживает 50 тысяч человек — из них 7 тысяч со статусом ВПЛ и 800 детей.

Кто из бойцов и членов их семьи получат деньги и какие суммы

15 тысяч гривен ежегодно – военные, воюющие на фронте. Однако для тех, кто служат в армии, но не участвуют в боевых действиях, сумма выплат меньше;

ежегодно – военные, воюющие на фронте. Однако для тех, кто служат в армии, но не участвуют в боевых действиях, сумма выплат меньше; 40 тысяч гривен — бойцы, которые были ранены;

— бойцы, которые были ранены; 50 тысяч гривен – семьи, где погиб военный.

"К большому сожалению, наша территориальная община имеет на сегодня погибших героев, которые положили свою жизнь, защищая целостность и суверенитет нашей страны. Все финансовые расходы, связанные с погребением погибшего, мы берем на себя", — резюмировал глава.

Он отметил, что оказание помощи будет только после запроса бойца. Если он не может подать заявление, это могут сделать родители или жена.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каком городе и каким бойцам предусмотрена выплата в размере 5 тысяч гривен.