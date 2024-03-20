До 50 тисяч гривень: де бійцям та їх сім'ям здійснять три виплати та за яких обставин

Це відбудеться в одній громаді

Військові та їх сім'ї, що проживають у Білогородській територіальній громаді, мають право на 3 грошові виплати.

Як каже очільник Білогородської територіальної громади Бучанського району Київщини Антон Овсієнко у коментарі для АрміяInform, найбільша сума допомоги складає 15 тисяч гривень, а найбільша — 50 тисяч гривень. Вона передбачена для 3 категорій осіб.

За його словами, у громаді є 10 сіл, в яких проживає 50 тисяч осіб — з них 7 тисяч осіб зі статусом ВПО та 800 дітей.

Хто з бійців та членів їх родин отримають гроші та які суми

15 тисяч гривень щорічно — військові, що воюють на фронті. Однак для тих, хто служать у війську, але не беруть участь у бойових діях, сума виплат є меншою;

щорічно — військові, що воюють на фронті. Однак для тих, хто служать у війську, але не беруть участь у бойових діях, сума виплат є меншою; 40 тисяч гривень — бійці, що були поранені;

— бійці, що були поранені; 50 тисяч гривень — сім'ї, де загинув військовий.

"На превеликий жаль, наша територіальна громада має на сьогодні загиблих героїв, які поклали своє життя, захищаючи цілісність і суверенітет нашої країни. Всі фінансові витрати, пов’язані з похованням загиблого, ми беремо на себе", — резюмував очільник.

Він зауважив, що здійснення допомоги буде тільки після запиту бійця. Якщо він не може подати заяву, то це можуть зробити батьки або дружина.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в якому місті та яким бійцям передбачена виплата в розмірі 5 тисяч гривень.