Премия для бойцов будет поступать ежемесячно: при каких условиях и почему ее могут уменьшить или не выплатить

Решение о начислении принимает командир

Денежное обеспечение военного в Украине состоит из 17 различных выплат. В месячную зарплату бойца тоже входит премия.

Согласно приказу Минобороны "Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам", командиры воинских частей и других подразделений ВСУ имеют право ежемесячно премировать военнослужащих (кроме срочников). Сумму выплаты устанавливает Министр обороны.

Как говорится в документе, размер ежемесячной премии не должен быть менее 10% должностного оклада, а размер должностного оклада зависит от военного звания бойца.

Премия выплачивается ежемесячно на основании приказа командира подразделения, которое выдается до 5 числа каждого месяца, следующего за месяцем премирования, с учетом:

военной дисциплины;

наличия дисциплинарных взысканий;

показателей исполнения служебных обязанностей.

Почему бойцам могут начислить уменьшенную сумму вознаграждения или вообще не выплатить

Размер премии может быть уменьшен:

при наложении выговора, объявленного письменным приказом командира, военный получает 90% от установленного размера ежемесячной премии;

в случае наложения строгого выговора, объявленного письменным приказом командира — 80% установленного размера премии;

в случае наложения двух выговоров — 60%;

в случае наложения трех выговоров – 50%.

Командир имеет право произвести выплату премии в указанных размерах за месяц, в котором наложено дисциплинарное взыскание, или за период, в котором в воинскую часть поступило уведомление о дисциплинарном взыскании.

Премия не выплачивается военнослужащим в следующих случаях:

за невыход на службу (обучение) без уважительных причин – за месяц, в котором совершено такое нарушение;

за употребление алкогольных напитков или наркотических веществ на территории воинской части как в служебное, так и во внеслужебное время, прибытие на службу в нетрезвом состоянии — за месяц, в котором совершено такое нарушение;

в случае наложения дисциплинарного взыскания в виде предупреждения о неполном служебном соответствии, понижения в должности, понижения в воинском звании на одну степень, лишения воинского звания — за месяц, в котором наложено дисциплинарное взыскание, или за месяц, в котором в воинскую часть поступило уведомление о наложение дисциплинарного взыскания высшим командиром;

в случае вынесения судом постановления о наложении административного взыскания за совершение военного административного правонарушения или административного правонарушения, связанного с коррупцией, – за месяц, в котором такое постановление поступило в воинскую часть;

в случае наложения на военнослужащего в календарном месяце более трех дисциплинарных взысканий, кроме дисциплинарного взыскания "замечания", — за месяц, в котором наложены дисциплинарные взыскания, или за месяц, в котором в воинскую часть поступило сообщение о наложении дисциплинарного взыскания высшим командиром;

в случае увольнения с военной службы по служебному несоответствию, в связи с лишением воинского звания в дисциплинарном порядке, в связи с вступившим в законную силу обвинительным приговором суда в связи с систематическим неисполнением условий контракта военнослужащим — с месяца, в котором поступил выписка из приказа об увольнении;

в случае нарушения требований законов и других нормативно-правовых актов, повлекших материальный ущерб, — за месяц, в котором издан приказ о привлечении к материальной ответственности;

в случае совершения в части аварий, событий, связанных с гибелью людей по вине военнослужащих при исполнении ими служебных обязанностей или преступлений — за месяц, в котором произошла авария, событие, связанное с гибелью людей.

Следует заметить, что командир не имеет права уменьшать или урезать военную премию за одно и то же нарушение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какое местное общество начислит выплату на оплату жилищно-коммунальных услуг.