Премія для бійців надходитиме щомісячно: за яких умов та чому її можуть зменшити або не виплатити

Рішення про нарахування приймає командир

Грошове забезпечення військового в Україні складається з 17 різних виплат. В місячну зарплату бійця також входить премія.

Згідно зі наказом Міноборони "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам", командири військових частин та інших підрозділів ЗСУ мають право щомісяця преміювати військовослужбовців (крім строковиків). Суму виплати встановлює міністр оборони.

Як мовиться в документі, розмір щомісячної премії не повинен бути менше ніж 10% посадового окладу, а розмір посадового окладу залежить від військового звання бійця

Премія виплачується щомісяця на підставі наказу командира підрозділу, який видається до 5 числа кожного місяця, наступного за місяцем преміювання, з урахуванням:

військової дисципліни;

наявності дисциплінарних стягнень;

показників виконання службових обов’язків.

Чому бійцям можуть нарахувати зменшену суму винагороди або взагалі не виплатити

Розмір премії може бути зменшений:

у разі накладення догани, оголошеної письмовим наказом командира, військовий отримує 90% від встановленого розміру щомісячної премії;

у разі накладення суворої догани, оголошеної письмовим наказом командира — 80% встановленого розміру премії;

у разі накладення двох доган — 60%;

у разі накладення трьох доган — 50%.

Командир має право здійснити виплату премії в зазначених розмірах за місяць, в якому накладено дисциплінарне стягнення, або за період, у якому до військової частини надійшло повідомлення про дисциплінарне стягнення.

Премія не виплачується військовослужбовцям у таких випадках:

за невихід на службу (навчання) без поважних причин — за місяць, у якому здійснено таке порушення;

за вживання алкогольних напоїв або наркотичних речовин на території військової частини як у службовий, так і в позаслужбовий час, прибуття на службу в нетверезому стані — за місяць, у якому здійснено таке порушення;

у разі накладення дисциплінарного стягнення у вигляді попередження про неповну службову відповідність, пониження в посаді, пониження у військовому званні на один ступінь, позбавлення військового звання — за місяць, у якому накладено дисциплінарне стягнення, або за місяць, у якому до військової частини надійшло повідомлення про накладення дисциплінарного стягнення вищим командиром;

у разі винесення судом постанови про накладення адміністративного стягнення за вчинення військового адміністративного правопорушення або адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, — за місяць, у якому така постанова надійшла до військової частини;

у разі накладення на військовослужбовця в календарному місяці більше ніж трьох дисциплінарних стягнень, крім дисциплінарного стягнення "зауваження", — за місяць, у якому накладено дисциплінарні стягнення, або за місяць, у якому до військової частини надійшло повідомлення про накладення дисциплінарного стягнення вищим командиром;

у разі звільнення з військової служби за службовою невідповідністю, у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем — з місяця, у якому надійшов витяг з наказу про звільнення;

у разі порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів, які призвели до матеріальних збитків, — за місяць, у якому видано наказ про притягнення до матеріальної відповідальності;

у разі скоєння у військовій частині аварій, подій, пов’язаних із загибеллю людей з вини військовослужбовців під час виконання ними службових обов’язків, чи злочинів — за місяць, у якому сталася аварія, подія, пов’язана із загибеллю людей.

Варто зауважити, що командир не має право зменшувати або урізати премію військовому за одне і те саме порушення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка місцева громада нарахує виплату на оплату житлово-комунальних послуг.