Відпустки, виплати та соцмережі: Рада розширила пільги для військових

Зміни також передбачені для поліцейських

У четвер, 21 березня, Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №10313, який передбачає забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

Рішення про ухвалення було прийнято у другому читанні. Законопроєкт оприлюднили на сайті ВРУ.

Про що мовиться у новому законопроєкті

Цей документ передбачає:

можливість для військовослужбовців перебувати на лікуванні до 12 місяців, зокрема за кордоном, та без потреби через 4 місяці проходити ВКЛ;

виплати рідним загиблих на війні становитимуть 15 мільйонів гривень;

військові отримають право на відпустку при народженні дитини;

цивільних зможуть брати на посади військових капеланів.

Окрім того, встановлюються норми проти дискримінації за статтю та проти сексуального домагання. Зокрема, "забезпеченням рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, недопущенням насильства за ознакою статі, сексуальних домагань, правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості".

Також варто зауважити, що в цьому документі мовиться про відхилення заборони військовим публікувати відео в соцмережах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з військових та їх родин виплатять 15, 40 та 50 тисяч гривень.