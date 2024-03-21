Отпуска, выплаты и соцсети: Рада расширила льготы для военных
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Изменения также предусмотрены для полицейских
В четверг, 21 марта, Верховная Рада Украины приняла законопроект №10313, предусматривающий обеспечение прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.
Решение о принятии было принято во втором чтении. Законопроект был обнародован на сайте ВРУ.
О чем говорится в новом законопроекте
Этот документ предусматривает:
- возможность для военнослужащих находиться на лечении до 12 месяцев, в том числе за границей, и без необходимости через 4 месяца проходить ВКЛ;
- выплаты родным погибших на войне составят 15 миллионов гривен;
- военные получат право на отпуск при рождении ребенка;
- гражданских смогут брать на должности военных капелланов.
Кроме того, устанавливаются нормы против дискриминации по полу и против сексуального домогательства. В частности, "обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин, недопущение насилия по признаку пола, сексуальных притязаний, правонарушений против половой свободы и половой неприкосновенности".
Также следует отметить, что в этом документе говорится об отклонении запрета военным публиковать видео в соцсетях.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из военных и их семей выплатят 15, 40 и 50 тысяч гривен.