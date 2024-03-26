Виплати 30, 50 та 100 тис грн для бійців: хто отримає гроші з 1 квітня

Є певні обставини для нарахування

Зарплата військових в Україні складається з двох частин, одна з яких виплачується як додаткова винагорода на період воєнного стану — 30, 50 чи 100 тисяч гривень.

Згідно зі законом про держбюджет України на 2024 році, як повідомило видання "Економічна правда", на виплати бійцям було виділено 751,3 мільярда гривень. Для підтримки ветеранів було закладено 14 мільярдів гривень.

З чого складаються виплати військовослужбовців

Зарплата бійців в Україні ділиться на:

грошове забезпечення;

додаткову винагороду на період воєнного стану "бойові" (30, 50 та 100 тисяч гривень).

Водночас грошове забезпечення також складається з двох частин:

посадовий оклад, оклад з військового звання та надбавку за вислугу років;

надбавки за особливості проходження служби, режим таємності, наукові чи спортивні звання тощо.

Кому передбачено нарахування "бойових"

Хто може отримати додаткові 30 тисяч грн.

військовослужбовці (ЗСУ, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міноборони, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, Держспецзв'язку, Держспецтранспорту), які виконують бойові завдання для оборони України, захисту населення та інтересів держави;

особи рядового та начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліцейських;

військовослужбовці на посадах керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних центрах та підрозділах (можуть отримувати від 15 до 30 тис. грн. доплати залежно від кваліфікації).

Додаткові виплати у розмірі до 50 тисяч грн можуть отримувати:

військовослужбовці, які на відстані здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами, що ведуть воєнні дії на лінії зіткнення та виконують бойові завдання на відстані першого ешелону оборони або наступу.

Грошову винагороду у 100 тисяч грн можуть отримати:

військовослужбовці, службовці ДСНС та поліції, які беруть безпосередню участь у бойових діях, забезпечують здійснення заходів щодо нацбезпеки та оборони в районах проведення військових дій, у тому числі й на тимчасово окупованих українських територіях;

особи рядового та начальницького складу територіальних воєнізованих формувань Державної кримінально-виконавчої служби, які залучаються Головнокомандувачем ЗСУ для безпосередньої участі у бойових діях або здійснення заходів щодо нацбезпеки та оборони в районах проведення військових дій, у тому числі й на тимчасово окупованих українських територіях.

Крім того, додаткову винагороду 100 тисяч гривень виплачують:

особам, які отримали поранення, пов'язане із захистом України та перебувають на стаціонарному лікуванні (зокрема, за кордоном).

особи, захоплені в полон (крім тих, хто добровільно здався в полон) або є заручниками, а також інтерновані в нейтральні держави або безвісно відсутні (у разі, коли зазначені події відбулися як до введення воєнного стану, так і після його введення);

загиблі внаслідок отриманого після введення воєнного стану поранення (контузії, травми або каліцтва), пов'язаного із захистом Батьківщини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка щомісячна премія передбачена для військових.