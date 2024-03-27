Зарплаты у бойцов с 1 апреля: что они получат и изменится ли размер начисления

Известны актуальные суммы выплат

В Украине заработная плата для военных состоит из разных доплат, премий и надбавок. Некоторые бойцы могут получать "боевые" выплаты, которые колеблются от 30 до 100 тысяч гривен.

По данным постановления "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения", в апреле текущего года сумма зарплаты не изменится, а размер денежного обеспечения для каждого бойца будет индивидуальным. Их выплата зависит от того, какие задачи выполняют военные.

Военным, кроме оклада за воинское звание, также предусмотрены:

премии за выполнение боевых задач;

доплаты за выслугу лет;

надбавки за соискание ученой степени.

Какие выплаты и премии военные будут иметь в апреле

Согласно постановлению, бойцы получат:

курсанты военных училищ — 2,35 тыс. гривен;

солдаты срочной службы — 6 тыс. гривен;

мобилизованные на фронте, не привлеченные непосредственно к боям – 30 тыс. гривен;

бойцы за спецзадания вдоль линии боевого столкновения — 50 тыс. гривен;

военные, выполняющие задания на передней линии фронта — 100 тыс. гривен;

бойцы на лечении или реабилитации, попавшие в плен — единовременная выплата составляет 100 тыс. гривен.

военнослужащие, получившие инвалидность из-за участия в боевых действиях – выплаты в размере от 70 до 400 прожиточных минимумов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая ежемесячная премия предусмотрена для военных.