Зарплати у бійців з 1 квітня: що вони отримають та чи зміниться розмір нарахування

Відомо актуальні суми виплат

В Україні заробітна плата для військових складається зі різноманітних доплат, премій та надбавок. Деякі бійці можуть надалі отримувати "бойові" виплати, що коливаються від 30 до 100 тисяч гривень.

За даними постанови "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану", у квітні поточного року сума зарплати не зміниться, а розмір грошового забезпечення для кожного бійця буде індивідуальним. Їх виплата залежить від того, які завдання виконують військові.

Військовим, окрім окладу за військове звання, також передбачені:

премії за виконання бойових завдань;

доплати за вислугу років;

надбавки за здобуття наукового ступеня.

Які виплати та премії військові матимуть у квітні

Відповідно до постанови, бійці отримають:

курсанти військових училищ — 2,35 тис. гривень;

солдати строкової служби — 6 тис. гривень;

мобілізовані на фронті, які не залучені безпосередньо до боїв — 30 тис. гривень;

бійці за спецзавдання вздовж лінії бойового зіткнення — 50 тис. гривень;

військові, які виконують завдання на передній лінії фронту — 100 тис. гривень;

бійці на лікуванні чи реабілітації, ті, що потрапили в полон — одноразова виплата становить 100 тис. гривень.

військовослужбовці, які отримали інвалідність через участь у бойових діях — виплати у розмірі від 70 до 400 прожиткових мінімумів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка щомісячна премія передбачена для військових.